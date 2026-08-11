La emotiva razón por la que Rihanna llevó a sus hijos a esta humilde calle de Barbados

Para Rihanna, regresar a Barbados siempre parece tener un significado especial. Pero esta vez, su visita a la isla caribeña tuvo un componente todavía más emotivo: la cantante llevó a sus tres hijos al lugar donde todo comenzó.

Rihanna lleva a sus hijos a la calle donde creció en Barbados

Durante su estancia en su país natal, Rihanna hizo una parada en la antigua Westbury New Road, la calle donde creció en St. Michael y que desde 2017 lleva oficialmente su nombre: Rihanna Drive. Allí, frente a la casa de fachada verde en la que vivió, la artista posó junto a RZA, Riot y la pequeña Rocki Irish.

La cantante llevó a RZA, Riot y Rocki a conocer el lugar que marcó su infancia. IG

La escena tuvo un significado especial porque sus hijos pudieron conocer, aunque fuera por un momento, el barrio que forma parte de la historia personal de su madre. En las fotografías compartidas por Rihanna se observa a los pequeños junto a un letrero que identifica la calle, mientras ella sostiene a su hija menor y abraza a sus hijos.

Un minuto me siento como esa niña de Westbury… y al siguiente estoy trayendo a mis propios hijos de vuelta a ‘Rihanna Drive’”, escribió la cantante al acompañar las imágenes.

La reflexión resume perfectamente el contraste entre su pasado y su presente. Aquella niña que creció en Barbados hoy vuelve al mismo lugar convertida en una superestrella internacional, empresaria y madre de tres hijos.

¿Cuál es la calle que lleva el nombre de Rihanna?

La calle que alguna vez fue conocida como Westbury New Road fue rebautizada oficialmente en honor a Rihanna en 2017, durante las celebraciones por el Día de la Independencia de Barbados. La cantante estuvo presente en la ceremonia que convirtió el sitio de su infancia en un homenaje permanente a su trayectoria.

Westbury New Road ahora lleva el nombre de Rihanna y se convirtió en escenario de una tierna postal familiar. Grosby

El reconocimiento no solo celebra su éxito internacional, sino también el vínculo que la artista mantiene con la isla que la vio nacer. Rihanna, cuyo nombre completo es Robyn Rihanna Fenty, ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia que Barbados tiene en su identidad.

Por eso, regresar ahora acompañada de sus propios hijos adquiere una dimensión distinta. No se trata únicamente de una visita turística, sino de una forma de acercar a RZA, Riot y Rocki a sus raíces familiares.

Rihanna comparte foto con sus tres hijos

Rihanna y A$AP Rocky suelen mantener la vida de sus hijos lejos de la exposición constante. Por ello, las imágenes de los tres pequeños junto a la cantante llamaron especialmente la atención de sus seguidores.

RZA, Riot y Rocki conocieron las raíces de su famosa mamá durante su estancia en Barbados. IG

RZA y Riot lucieron atuendos casuales y coloridos, mientras que Rocki apareció con un adorable conjunto de cuadros vichy y pequeños detalles en el cabello.

Rihanna, por su parte, apostó por un look mucho más relajado que algunos de los espectaculares estilismos que ha mostrado durante su estancia en Barbados.

La elección fue sencilla: un vestido negro asimétrico, gafas de sol, accesorios dorados y sandalias. Un estilismo discreto que parecía dejar todo el protagonismo al momento familiar.

Rihanna recordó a la niña que alguna vez fue y celebró todo lo que ha construido. Backgrid UK/The Grosby Group

La visita ocurrió durante una estancia especialmente significativa de Rihanna en Barbados. La artista participó en las celebraciones de Crop Over, uno de los eventos culturales más importantes de la isla, pero en esta ocasión pudo presentarles a sus hijos una parte de la historia que ayudó a construirla.