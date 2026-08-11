Nicholas Hoult se une a la serie de Harry Potter como Gilderoy Lockhart

Nicholas Hoult fue confirmado como Gilderoy Lockhart para la segunda temporada de la nueva serie de HBO, basada en los libros de J.K. Rowling.

El personaje aparecerá en la parte de la historia correspondiente a Harry Potter y la Cámara Secreta, donde Lockhart llega a Hogwarts como nuevo profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras.

La incorporación de Hoult llamó la atención porque llega después de una etapa marcada por personajes con rasgos de villano o antagonista, entre ellos Lex Luthor en Superman. Ahora interpretará a uno de los maestros más extravagantes, vanidosos y memorables del mundo mágico.

Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart

Gilderoy Lockhart es uno de los personajes clave de Harry Potter y la Cámara Secreta. En la historia, es presentado como un mago famoso, autor de libros sobre criaturas oscuras y supuestas hazañas heroicas.

Sin embargo, detrás de su sonrisa perfecta y su imagen de celebridad del mundo mágico, Lockhart es un personaje marcado por la vanidad, la exageración y la obsesión por la fama.

En las películas originales, el papel fue interpretado por Kenneth Branagh en Harry Potter and the Chamber of Secrets, estrenada en 2002. En la nueva versión televisiva, Hoult tomará ese lugar dentro de la segunda temporada, que seguirá los acontecimientos del segundo libro de la saga.

Hoult combina su carrera con su vida familiar junto a Bryana Holly y sus dos hijos en California. | IG nicholashoult

¿Quién es Gilderoy Lockhart?

Gilderoy Lockhart es reclutado por Albus Dumbledore como profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Hogwarts.

Dentro del mundo mágico, presume una carrera llena de aventuras, libros exitosos y reconocimientos, incluido el premio a la sonrisa más encantadora de la revista Witch Weekly. Su personalidad combina encanto, egocentrismo y una necesidad constante de admiración.

Uno de los rasgos más importantes del personaje es su habilidad con los encantamientos de memoria, elemento clave para entender su papel en La Cámara Secreta.

Por eso, el fichaje de Nicholas Hoult resulta llamativo: Lockhart no es un villano tradicional, pero sí un personaje con una fachada brillante y un lado mucho menos heroico del que presume.

Gilderoy Lockhart Especial

La segunda temporada de Harry Potter ya está en marcha

La segunda temporada de la serie de Harry Potter recibió luz verde antes del estreno de la primera temporada. De acuerdo con reportes de la industria, la producción comenzará a filmarse este otoño y se emitirá por HBO, con disponibilidad en HBO Max.

La primera temporada adaptará Harry Potter y la piedra filosofal y tendrá como protagonistas a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

El elenco principal también incluye a Nick Frost como Rubeus Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Janet McTeer como la profesora Minerva McGonagall.

¿Quiénes están detrás de la nueva serie?

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter está escrita y producida por Francesca Gardiner, quien funge como showrunner.

Mark Mylod participa como productor ejecutivo y también dirigió varios episodios de la primera temporada. Además, J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman forman parte del equipo de productores ejecutivos.

Para la segunda temporada, Jon Brown, guionista de la primera entrega, fue ascendido a coproductor ejecutivo junto con Gardiner.

Nicholas Hoult, entre villanos y personajes incómodos

El fichaje de Nicholas Hoult también llega en un momento importante para su carrera.

El actor, conocido por series como Skins y The Great, ha interpretado recientemente personajes con un lado oscuro o moralmente ambiguo. En Superman dio vida a Lex Luthor, papel que retomará en Man of Tomorrow. También ha aparecido en proyectos como The Menu, The Order, Juror #2 y Nosferatu.