Verónica Castro reaparece en redes sociales con espectacular cambio de look

Verónica Castro abandonó su retiro de los reflectores y reapareció en las redes sociales con una renovada estética. La figura de la televisión mexicana posó ante las cámaras del estilista Pepe Gutiérrez, quien publicó una serie de fotografías y videos del proceso de transformación en su perfil oficial de Instagram.

Lejos de ocultar el paso del tiempo, la intérprete lució con total orgullo sus canas. El experto en belleza aplicó un diseño personalizado bajo la técnica de silver balayage contouring, un estilo que resalta las facciones del rostro mediante luces platinadas y sombras estratégicas integradas al color natural del cabello.

Pepe Gutiérrez mostrando el nuevo look de Verónica Castro. Foto de IG: Pepe Gutiérrez

El encuentro representó un hito profesional para Gutiérrez. El colorista calificó la sesión como un sueño cumplido, pues consideraba a la protagonista de telenovelas como el rostro más bello de la televisión nacional. El especialista documentó su emoción al trabajar con la estrella y compartir momentos personales durante la cita.

"No miden mi felicidad", escribió el diseñador de imagen en sus plataformas. El profesional detalló la convivencia con la actriz, destacando una comida compartida y una larga plática. Durante años, el estilista expresó públicamente su firme deseo de arreglar el cabello de la reconocida conductora.

El retiro voluntario de los foros de grabación

La actriz decidió reducir drásticamente sus apariciones públicas durante los últimos años. Su despedida de los formatos televisivos de larga duración ocurrió con la exitosa serie La casa de las flores, producción original de Netflix donde encarnó al querido personaje de Virginia de la Mora.

Tras ese triunfo en el terreno del streaming, la artista participó en la película Dime cuándo tú durante el año 2020. Esta cinta contó con la dirección del realizador Gerardo Gatica y la producción general de su hijo Michel Castro. A partir de ese proyecto, la cantante optó por alejarse definitivamente de los sets.

Verónica Castro con un conjunto azul. Foto: Cuartoscuro

La artista detalló en diversas entrevistas su preferencia por disfrutar una etapa de absoluta tranquilidad. La protagonista de icónicos melodramas eligió rodearse de su círculo familiar y abandonar el agotador ritmo de trabajo que sostuvo durante varias décadas ininterrumpidas en la industria del entretenimiento.

Documental biográfico en desarrollo para ViX

Aunque descartó por completo un regreso a los melodramas tradicionales, su legado volverá a las pantallas mediante un documental biográfico. La plataforma de streaming ViX ordenó la realización de este formato, el cual repasará los episodios más destacados de su extensa y reconocida trayectoria artística.

Verónica Castro con su nueva imagen. Foto de IG: Pepe Gutiérrez

El cineasta Santiago Fábregas asumió la silla de director para esta pieza audiovisual. La obra cuenta con la supervisión directa de Michel Castro y explorará la versátil faceta de la estrella como actriz, cantante y presentadora de televisión, abarcando desde sus inicios hasta su fama internacional.

La producción promete incluir múltiples anécdotas desconocidas sobre la construcción de sus personajes más emblemáticos. Las empresas involucradas mantienen en total secreto los avances del rodaje y todavía no establecen una fecha oficial para el lanzamiento de este esperado material.