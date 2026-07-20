¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Belinda, Danna y Mariana Treviño en Mentiras All Stars?

La cuenta regresiva para Mentiras All Stars ya comenzó. La nueva versión del exitoso musical reunirá a Belinda, Danna y Mariana Treviño en una serie de funciones que arrancarán en la Ciudad de México, por lo que la preventa de boletos ha despertado gran interés entre los fans.

Las entradas ya tienen precios confirmados para las presentaciones en el Auditorio Nacional, con opciones para distintos presupuestos.

Foto: Instagram Mariana Treviño

¿Cuáles son los precios de los boletos en el Auditorio Nacional?

Los costos, son diferentes según la ubicación elegida dentro del recinto. El acceso con el precio más bajo corresponde a Piso 2, con un valor aproximado de 1,054 pesos.

Por otro lado, quienes busquen los lugares más cercanos al escenario deberán considerar que la zona Preferente alcanza un costo de 6,200 pesos.

Foto: Instagram Danna

Además, el Auditorio Nacional contará con otras categorías:

Luneta: alrededor de 4,898 pesos.

Balcón: entre 3,100 y 4,526 pesos.

Piso 1: de 2,170 a 2,480 pesos.

¿Qué personajes interpretarán Belinda, Danna y Mariana Treviño?

Esta edición especial contará con la participación de reconocidas figuras del espectáculo mexicano.

De acuerdo con el productor Alex Gou, Danna dará vida a Yuri, mientras que Belinda retomará el papel de Daniela Levy de Mijares y Mariana Treviño volverá a interpretar a Lupita, uno de los personajes más queridos por el público.

Foto: Instagram belindapop

La presencia de las tres artistas ha generado entusiasmo, especialmente porque Belinda y Mariana Treviño ya compartieron créditos en Mentiras, la serie, donde interpretaron esos mismos personajes.

¿Cuándo y dónde se presentará Mentiras All Stars?

La gira comenzará el 12 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Posteriormente, el espectáculo viajará a otras ciudades del país:

2 de octubre: Auditorio Banamex, Monterrey.

9 de octubre: Auditorio Telmex, Guadalajara.

¿Hasta cuándo estará disponible la preventa?

La preventa de boletos se realizará del 20 al 22 de julio de 2026 e incluirá las fechas programadas para Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Es importante considerar que cada recinto contará con diferentes zonas y tarifas, por lo que los precios anunciados para el Auditorio Nacional no serán los mismos en las otras sedes.

El Auditorio Nacional, el Auditorio Banamex y el Auditorio Telmex serán las sedes de una gira limitada. IG

¿Por qué ha causado tanta expectativa esta nueva versión?

Desde su estreno, Mentiras se consolidó como uno de los musicales más exitosos de México gracias a su historia, inspirada en los grandes éxitos del pop de los años ochenta, y a sus entrañables personajes.

Con Mentiras All Stars, la producción apuesta por reunir a artistas de distintas generaciones para ofrecer una experiencia renovada, combinando talento, nostalgia y música en un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos teatrales más esperados del año.