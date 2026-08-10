¡Por fin! Danna y Belinda le ponen fecha al estreno de 'Dolce Vita'

La espera terminó para los seguidores del pop mexicano. Después de meses de pistas, fotografías desde el estudio y adelantos que encendieron las redes sociales, Danna y Belinda finalmente confirmaron la fecha de estreno de ‘Dolce Vita’, una de las colaboraciones más esperadas de la música nacional.

¿Cuándo se estrena “Dolce Vita” de Danna y Belinda?

El tema llegará a plataformas digitales el jueves 27 de agosto de 2026 a las 18:00 horas, tiempo de México, y formará parte de Wet Dreams, el nuevo EP de Danna, perteneciente a su actual era artística Visions.

“Dolce Vita” se estrenará el 27 de agosto a las 6:00 de la tarde, hora de México. IG

De acuerdo con el tracklist revelado hasta ahora, ‘Dolce Vita’ ocupará el tercer lugar.

La canción ha generado enorme expectativa no solo por reunir a dos de las figuras femeninas más reconocidas del pop mexicano, sino también por el significado que tiene después de años en los que ambas fueron vinculadas por una supuesta rivalidad.

¿Qué se sabe del nuevo tema de Danna y Belinda?

Las primeras señales de que Danna y Belinda estaban preparando algo juntas aparecieron en abril, cuando ambas coincidieron en Madrid y compartieron imágenes relacionadas con una sesión de grabación.

La esperada colaboración entre ambas estrellas del pop será parte del nuevo EP de Danna. Instagram

En algunas de ellas también apareció Alex Hoyer, productor, compositor y pareja de Danna. Poco después, la intérprete de “Oye Pablo” confirmó que estaban trabajando en una canción y dejó claro que el proyecto la emocionaba especialmente.

Para Danna, además, se trataba de una colaboración con un fuerte componente simbólico: dos artistas que durante años fueron colocadas una frente a la otra ahora decidían compartir micrófono.

Así será la colaboración entre Danna y Belinda

Durante julio, Belinda confirmó que ambas trabajarían en el videoclip de ‘Dolce Vita’. Incluso bromeó sobre sus compromisos profesionales después de un partido de México durante el Mundial 2026, asegurando que tenía que cumplir con la grabación.

La canción ocupará el tercer lugar del tracklist de Wet Dreams, perteneciente a la era Visions. Foto: Instagram Belinda

Para entonces, Danna ya había adelantado que la canción estaba prácticamente terminada y que únicamente faltaban algunos detalles. Ahora, con la fecha oficial, el proyecto entra finalmente en su etapa decisiva.

El primer adelanto permitió escuchar parte de la producción, marcada por sonidos electrónicos que apuntan a una propuesta pop contemporánea y alejada de la idea de una colaboración meramente nostálgica.

¿Y qué pasó con Kenia Os?

El lanzamiento ocurre, además, en medio de una conversación mucho más amplia sobre Danna, Belinda y Kenia Os. Las tres artistas habían coincidido anteriormente en un proyecto para Apple Music Radio y revelaron que habían grabado una canción juntas.

El estreno ocurre en medio de las especulaciones y polémicas que han involucrado a Danna, Belinda y Kenia Os. Especial

Sin embargo, ese tema todavía no tiene fecha de estreno debido a cuestiones administrativas relacionadas con sus respectivas compañías discográficas.

La situación provocó especulaciones después de que Belinda hablara sobre su colaboración con Danna y algunos seguidores interpretaran sus declaraciones como una indirecta hacia Kenia.

La cantante posteriormente aclaró que se refería a la antigua rivalidad construida alrededor de ella y Danna, además de defender públicamente su relación profesional con Kenia.

Danna y Belinda han pedido frenar las rivalidades entre fandoms y los ataques en redes sociales. IG: applemusic

La tensión llegó a las redes sociales, donde incluso hubo señalamientos de distanciamiento entre las artistas. Belinda denunció mensajes de odio y amenazas, mientras que Danna pidió detener los ataques y recordó que “hay lugar para todas”.

Por su parte, Kenia Os aseguró que había detectado una oleada de publicaciones negativas en su contra y habló de una supuesta campaña para perjudicar su carrera.

En medio de todo esto, ‘Dolce Vita’ representa una colaboración que trasciende la polémica. Danna y Belinda se preparan para demostrar que dos generaciones del pop mexicano pueden encontrarse en una misma canción, mientras los fans ya cuentan los días para descubrir el resultado.