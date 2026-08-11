¿Qué le pasó? Fernanda Castillo rompe el silencio sobre su apariencia tras recibir fuertes críticas

Fernanda Castillo decidió ponerle punto final a los comentarios sobre su apariencia después de que unas fotografías suyas volvieran a circular en redes sociales.

En las imágenes, algunos usuarios señalaron que la actriz lucía demasiado delgada e incluso comenzaron a relacionar su aspecto con un supuesto problema de salud. Sin embargo, Fernanda Castillo aclaró que las fotografías no son recientes y que fueron tomadas hace varios años, cuando salió a un lugar sin maquillaje y con una blusa corta.

Fue hace unos años que salí sin maquillaje en un lugar y con una blusa muy cortita y les pareció que una persona de mi edad no tendría que salir con ombliguera, explicó la actriz ante los medios.

El asunto no terminó ahí. De acuerdo con Castillo, algunas personas llegaron a especular que se encontraba enferma debido a su apariencia.

Seguramente estaba yo muy enferma porque se me veían, comentó con ironía al recordar los comentarios que surgieron en aquel momento.

La actriz dejó claro que esas especulaciones no corresponden con cómo se encuentra actualmente.

"Estoy super saludable": Fernanda Castillo responde a las críticas

Fernanda Castillo fue directa cuando le preguntaron por su estado de salud y por las críticas que ha recibido debido a su cuerpo.

La actriz explicó que mantiene una vida activa y que hace ejercicio con frecuencia. Para ella, la energía que necesita para cumplir con sus compromisos profesionales también es una muestra de cómo se encuentra actualmente.

No, hago ejercicio y soy una mujer super activa. No podría estar haciendo lo que hago, señaló.

Durante la conversación también salió a relucir una cirugía a la que se sometió años atrás. Ante la referencia a una supuesta operación reciente, Castillo hizo una precisión importante.

Ay, sí, pero hace cinco años, respondió.

Fernanda del Castillo

Con esto, la actriz dejó claro que aquella intervención ocurrió hace tiempo y no tiene relación con los comentarios actuales sobre su apariencia. Pero más allá de responder a las críticas, Castillo habló de cómo se siente hoy.

No, o sea, la verdad es que estoy super saludable, afirmó. Incluso aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos en cuanto a su relación con su propio cuerpo.

Me siento mejor que nunca. Me siento más fuerte, me siento más contenta con mi cuerpo que nunca, expresó.

Fernanda Castillo vuelve al escenario con Hoy no me puedo levantar

Mientras responde a los comentarios que aparecen sobre su imagen, Fernanda Castillo también tiene la mirada puesta en el teatro.

La actriz forma parte del regreso de Hoy no me puedo levantar, musical que vuelve a los escenarios mexicanos para celebrar los 20 años de su estreno.

La producción original llegó a México el 24 de mayo de 2006 y contó con un elenco que se convirtió en parte importante de la historia del montaje. Ahora, dos décadas después, varios de sus protagonistas se reúnen nuevamente para recordar aquella primera etapa.

Fernanda Castillo

En el elenco participan Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao.

Para Castillo, el regreso significa volver a uno de los proyectos que marcaron su carrera, esta vez frente a una nueva generación de espectadores.

La actriz decide no engancharse con los comentarios

Las redes sociales pueden hacer que una fotografía antigua vuelva a convertirse en tema de conversación años después. Eso fue justamente lo que ocurrió con las imágenes de Fernanda Castillo.

La actriz reconoció que los comentarios sobre su apariencia probablemente continuarán, sobre todo porque este tipo de opiniones suelen replicarse rápidamente en internet.

Siempre la gente va a hablar y se replican los comentarios, señaló.

Pero Castillo aseguró que actualmente prefiere no quedarse atrapada en lo que otras personas dicen sobre su cuerpo.

Fernanda Castillo

Entonces trato de no prestarle atención, concluyó.

En lugar de responder a cada comentario, la actriz parece estar enfocada en su trabajo, en el regreso de Hoy no me puedo levantar y, sobre todo, en una etapa en la que asegura sentirse más fuerte, activa y satisfecha con su cuerpo.