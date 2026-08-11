"Sentí un mareo muy raro": Jorge Ortiz de Pinedo habla del problema de salud que lo puso en riesgo

Jorge Ortiz de Pinedo volvió a hablar sobre uno de los últimos sustos que tuvo con su salud. El actor y productor contó que durante una visita a Monterrey comenzó a sentirse extraño y decidió no dejar pasar el síntoma.

De acuerdo con lo que relató en De Primera Mano, todo comenzó con un mareo que no se parecía a lo que había experimentado anteriormente. Como se encontraba fuera de la Ciudad de México y no tenía un médico de confianza en Monterrey, decidió acudir a un hospital para revisar qué estaba pasando.

Sentí un mareo muy raro, explicó el actor al recordar aquel momento.

Ortiz de Pinedo fue atendido en el Hospital Muguerza, donde los médicos comenzaron a realizarle distintos estudios para conocer el origen de lo que había sentido.

Primero le practicaron un electrocardiograma y una tomografía. Sin embargo, los especialistas consideraron necesario realizar una revisión más profunda.

Fue entonces cuando le recomendaron un cateterismo.

Encontraron una arteria 90% cerrada

El resultado de los estudios sorprendió al propio Jorge Ortiz de Pinedo.

Durante el cateterismo, los médicos encontraron que una de sus arterias estaba prácticamente cerrada. Según explicó el actor, la obstrucción llegaba al 90%.

Los médicos le hicieron saber que había llegado al hospital en un momento clave.

Llegó usted justo a tiempo, le dijeron, según recordó Ortiz de Pinedo.

Ante esta situación, los especialistas intervinieron la arteria para abrirla. El actor explicó que después del procedimiento comenzó una terapia de recuperación cardiopulmonar.

Jorge Ortiz de Pinedo Instagram

Lejos de dramatizar lo ocurrido, Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que lo que sintió fue más sorpresa que miedo.

Uno se sorprende cuando uno de repente tiene algo raro, comentó al hablar sobre el episodio.

Incluso bromeó al asegurar que ha pasado por varias situaciones complicadas y que, hasta ahora, ha logrado salir adelante.

Jorge Ortiz de Pinedo continúa con su recuperación

Después de la intervención, el actor se encuentra siguiendo un proceso de recuperación y terapia cardiopulmonar.

Ortiz de Pinedo también habló sobre cómo suele afectarle regresar a la Ciudad de México después de pasar algunos días fuera. Explicó que la altura, la contaminación y el smog suelen provocarle algunas molestias durante los primeros días.

En esta ocasión, sin embargo, el mareo que sintió en Monterrey fue distinto y decidió revisarse.

El actor también fue cuestionado sobre sus planes para someterse a un trasplante de pulmón, un tema del que ha hablado anteriormente debido a sus problemas respiratorios.

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Su respuesta fue clara, por ahora, ese proceso quedó en pausa.

Ahorita con lo del corazón, primero vamos a cuidar el corazón y luego ya veremos los pulmones, explicó.

De esta manera, su prioridad actual es recuperarse de la intervención cardiaca antes de retomar cualquier otro procedimiento.

El actor celebra una nueva generación en su familia

La conversación sobre su salud ocurrió mientras Jorge Ortiz de Pinedo celebraba un momento especial en su familia.

El actor fue padrino de su nieto Diego Ortiz de Pinedo, quien debutó en el teatro con la puesta en escena A Marte.

Para Jorge, el momento tuvo un significado especial porque él comenzó su propia carrera artística cuando tenía apenas ocho años, la misma edad con la que ahora su nieto inicia este camino.

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"Estoy muy contento", compartió el actor, quien actualmente continúa activo a pesar de los distintos problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de los años.

Por ahora, Jorge Ortiz de Pinedo asegura estar concentrado en su recuperación. El episodio en Monterrey terminó con una intervención que, de acuerdo con su propio relato, permitió detectar a tiempo el cierre de una arteria.

Su caso también deja una lección sencilla con un síntoma que parece extraño y que no desaparece puede ser una razón suficiente para buscar atención médica y no dejarlo pasar.