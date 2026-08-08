Así terminó el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026: México en la cima

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 concluyeron este domingo 8 de agosto con una histórica participación de México, delegación que terminó con 407 preseas totales, compuestas por 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, dominando el medallero y prácticamente duplicando la cantidad de metales áureos conseguidos por su más cercano perseguidor.

La actividad arrancó en República Dominicana el pasado lunes 20 de julio, con un triunfo en Waterpolo por parte de México que hacía soñar a toda una delegación en la que Celia Pulido destacó al conseguir 11 metales y consagrarse como la que más preseas logró colgarse en la presente edición de los Juegos Centroamericanos.

México lidera el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras la actividad del sábado 1 de agosto. Mexsport

Antes de dar el siguiente paso en el proceso Olímpico, mismo que será en los Juegos Panamericanos 2027 a celebrarse en Lima, así fue como finalizó el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

1. México / 167 oro, 125 plata y 115 bronce = 407 medallas obtenidas en total.

2. Colombia / 91, 98 y 77 = 266

3. Cuba / 51, 48 y 56 = 155

4. Venezuela / 49, 70 y 97 = 216

5. República Dominicana / 46, 37 y 67 = 150

6. Puerto Rico / 34, 35 y 55 = 124

7. Guatemala / 18, 32 y 44 = 94

8. Panamá / 8, 8 y 8 = 24

9. Trinidad y Tobago / 6, 5 y 10 = 21

10. El Salvador / 6, 4 y 14 = 24

11. Costa Rica / 5, 6 y 15 = 26

12. Guyana / 3, 1 y 2 = 6

13. Barbados / 2, 5 y 2 = 9

14. Aruba / 2, 2 y 7 = 11

15. Guadalupe / 2, 0 y 3 = 5

16. Jamaica / 1, 4 y 6 = 11

17. Honduras / 1, 4 y 4 = 9

18. Bermudas / 1, 1 y 4 = 6

19. Haití / 1, 1 y 3 = 5

20. Granada / 1, 0 y 1 = 2

21. Nicaragua / 0, 3 y 4 = 7

22. Bahamas / 0, 2 y 2 = 4

23. Islas Vírgenes / 0, 1 y 3 = 4

24. Santa Lucía / 0, 1 y 1 = 2

25. Antigua y Barbuda / 0, 1 y 0 = 1

25. Islas Vírgenes Británicas / 0, 1 y 0 = 1

27. Curazao / 0, 0 y 2 = 2

28. Belice / 0, 0 y 1 = 1

28. Islas Caimán / 0, 0 y 1 = 1

28. Surinam / 0, 0 y 1 = 1

28. San Vicente y las Granadinas / 0, 0 y 1 = 1

Un total de 32 delegaciones sumaron medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. AFP

Medallero individual en los Juegos Centroamericanos 2026

México dominó completamente el medallero general e individual. Estos son los atletas que consiguieron mayor cantidad de preseas dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

1. Celia Pulido (México, Natación) / 8 oros, 1 plata y 2 bronce = 11 medallas totales.

2. Itzamary González (México, Natación Artística) / 6, 0 y 0 = 6

3. Marina Malpica (México, Gimnasia Rítmica) / 5, 0 y 0 = 5

3. Beatriz Briones (México, Canotaje de velocidad) / 5, 0 y 0 = 5

3. Marla Arellano (México, Natación Artística) / 5, 0 y 0 = 5

3. Blanca Rodríguez (México, Natación) / 5, 0 y 0 = 5

7. Diego Villalobos (México, Natación Artística) / 4, 3 y 0 = 7

8. María José Rodríguez (Colombia, Boliche) / 4, 1 y 0 = 5

8. Ángel Gabriel Barajas (Colombia, Gimnasia Rítmica) / 4, 1 y 0 = 5

8. Paulo Strehlke (México, Aguas abiertas) / 4, 1 y 0 = 5

8. Joana Jimenez (México, Natación Artística) / 4, 1 y 0 = 5

Celia Pulido lidera el medallero individual de Santo Domingo 2026. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

BFG