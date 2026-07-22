Belinda responde a críticas de fans de Kenia Os por supuesta indirecta a la cantante

Belinda decidió aclarar la polémica que surgió en redes sociales después de hablar sobre la colaboración musical que prepara con Danna. La cantante recibió críticas por asegurar que en México nunca se habían reunido dos estrellas del pop para lanzar una canción.

Sus palabras provocaron la molestia de algunos seguidores de Kenia Os, conocidos como keninis, quienes recordaron que la artista sinaloense ya había trabajado con Belinda en “JACKPOT”.

Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

Ante los señalamientos, Belinda explicó que su comentario no fue una indirecta y pidió que dejaran de enfrentar a las cantantes.

Belinda recibe críticas por hablar de su colaboración con Danna

Durante una entrevista con Vogue, la también actriz compartió algunos detalles de los proyectos que tiene en puerta. Entre ellos se encuentra una canción junto a Danna, colaboración que ha generado grandes expectativas entre sus respectivos seguidores.

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Al hablar sobre este lanzamiento, la cantante destacó que ambas dejaron de lado cualquier ego para concentrarse en la música. Sin embargo, su comentario sobre la unión de dos estrellas del pop causó controversia.

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto”, dijo la cantante.

Luego de que la declaración se difundiera, fans de Kenia Os señalaron que ya existía “JACKPOT”, tema en el que la joven cantante colaboró con Belinda. Por esta razón, algunos usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta hacia la sinaloense.

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Belinda responde a las críticas de los fans de Kenia Os

Frente a los comentarios que comenzaron a circular, Belinda rompió el silencio y negó que sus palabras tuvieran la intención de atacar a alguna compañera. Además, aseguró que siente cariño y respeto por Kenia Os.

La cantante publicó su respuesta en el perfil de Instagram del creador de contenido de espectáculos Eddy Nieblas. En su mensaje también pidió detener los intentos de crear rivalidades entre las artistas y sus fandoms.

Kenia Os Foto de FB: Kenia Os

“¡Hola! Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto (…), dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario. ¡Arriba las colaboraciones entre mujeres y la buena energía, siempre!”, escribió Belinda en el Instagram del influencer de espectáculos Eddy Nieblas.

Aunque desde hace tiempo han circulado rumores sobre una supuesta rivalidad entre Belinda, Kenia Os y Danna, las tres cantantes han mostrado que existe una buena relación entre ellas.