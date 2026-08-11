¿Volverá Islandia a emprender el camino hacia la UE?

ESTOCOLMO.— En un mundo volátil, la soledad rara vez resulta reconfortante. Ésa es la sencilla explicación que subyace al referéndum que Islandia celebrará el 29 de agosto para decidir si reanuda las negociaciones de adhesión a la Unión Europea que había abandonado. (Cualquier acuerdo definitivo de adhesión requeriría una votación aparte, una vez concluidas las negociaciones).

Con unos 400,000 ciudadanos, una posición clave en el Atlántico Norte y una economía muy integrada con el mundo exterior, Islandia es, obviamente, sensible a cómo están cambiando las condiciones para su desarrollo y, lo que es más importante, para su seguridad. Cuando el país solicitó la adhesión a la UE en 2009, acababa de salir de una experiencia cercana a la muerte provocada por la crisis financiera de 2008, que había desencadenado un colapso económico. Muchos islandeses consideraban entonces que vincular la moneda y la economía del país a la Unión era la apuesta más segura.

Tras una evaluación positiva del país por parte de la Comisión Europea, las negociaciones de adhesión comenzaron en 2010 y avanzaron rápidamente hasta 2013. De los 33 capítulos de negociación, se habían abierto 27 y se habían cerrado incluso 11, aunque aún quedaban pendientes cuestiones clave como el control de la pesca.

Sin embargo, el nuevo gobierno islandés elegido en 2013 rompió las negociaciones. La opinión general entre los responsables políticos era que la recuperación de la economía tras la implosión de 2008 había sido más fluida de lo esperado. Muchos llegaron a creer que Islandia podía valerse por sí misma.

Desde entonces, la economía islandesa ha tenido un buen comportamiento, impulsada en gran medida por un sector turístico en auge. Además, se ha beneficiado significativamente de formar parte del mercado único de la UE a través del acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE), del que también forman parte Noruega y Liechtenstein. Sin embargo, la incertidumbre sobre la volatilidad de la moneda islandesa ha mantenido los tipos de interés —y, por ende, muchos otros costes— comparativamente altos. Quizá lo más importante es que, ante el aumento de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas, muchos empiezan a temer que la posición de Islandia al margen de la UE se haya convertido en un punto débil. Por eso, el gobierno de la primera ministra Kristrún Frostadóttir ha solicitado un mandato para reabrir las negociaciones de adhesión y explorar la opción de la adhesión.

Por razones históricas, la soberanía ocupa un lugar destacado en los debates islandeses sobre la adhesión al bloque. Pero, dado que el país ya mantiene una relación económica de carácter satélite con la UE a través del Acuerdo EEE, la adhesión plena no haría más que reforzar su soberanía, al permitirle influir en decisiones que ya está obligado a aplicar.

La política pesquera sería un aspecto fundamental y delicado de cualquier negociación de adhesión. Pero ahora que el Reino Unido ya no es miembro de la UE, y dado que la zona económica de Islandia no limita con la de ningún otro Estado miembro, parece haber margen para un compromiso. Dado que Suecia y Finlandia ya han conseguido acuerdos especiales sobre la agricultura en las regiones del norte, debería ser posible que Islandia recibiera un trato igualmente favorable.

A pesar de estas preocupaciones de larga data, las prioridades de seguridad más amplias están marcando cada vez más el tono del debate. Islandia es miembro de la OTAN, pero carece de fuerzas armadas propias. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos gestionaba la importantísima base aérea de Keflavík en el país, pero se retiró de forma repentina y sin ceremonias en 2006. En la actualidad, las fuerzas aéreas europeas envían principalmente sus cazas a Keflavík de forma rotatoria para colaborar en la vigilancia del Atlántico Norte.

Nadie puede predecir qué hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la vecina Groenlandia, que sigue codiciando. Pero las políticas de seguridad volátiles e impredecibles de su administración han hecho, sin duda, que Islandia sea más vulnerable. En enero, el candidato elegido por Trump para embajador de Estados Unidos en Islandia, aparentemente inspirado por las ambiciones territoriales del presidente, bromeó diciendo que el país debería convertirse en el estado número 52, antes de retractarse rápidamente (cabe señalar que la UE estaba dispuesta a defender a Groenlandia).

Además, en la actual era de guerras comerciales, el hecho de estar fuera de la unión aduanera de la UE también deja a Islandia en una situación vulnerable. Las grandes economías, como la UE y China, pueden tomar represalias contra los caprichos de la administración Trump, pero las más pequeñas carecen de influencia.

Si Islandia vota a favor de reabrir las negociaciones de adhesión, es muy probable que el proceso avance con rapidez y que la decisión final sobre la adhesión se tome probablemente en un plazo de dos años. No hay motivos para pensar que la UE —en particular los Estados miembros nórdicos y bálticos— no acogería a Islandia en su seno. Y la adhesión de Islandia a la UE probablemente obligaría a Noruega a reconsiderar su posición al margen del bloque. Un acuerdo del EEE en el que sólo participe Liechtenstein tiene poco sentido en este contexto.

Pero todas éstas son cuestiones que podrían plantearse en el futuro. Por ahora, la cuestión es si los votantes islandeses decidirán poner en marcha el proceso.

*Exprimer ministro y exministro de Asuntos Exteriores de Suecia

Project Syndicate, 2026 www.project-syndicate.org Traducción: IA