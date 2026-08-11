Frentes Políticos / 11 de agosto de 2026

1. Cerco. Cuarenta y cinco empacadoras de aguacate reabrieron en Michoacán tras el reforzamiento de la seguridad federal, pero el dato también exhibe la dimensión del problema: más de 60 siguen detenidas. Claudia Sheinbaum puso el operativo en manos de la estrategia federal de seguridad, o sea, de Omar García Harfuch, y coordinación con la Defensa, bajo el mando del general Ricardo Trevilla y la FGR de Ernestina Godoy. La instrucción es proteger a productores, trabajadores e inspectores estadunidenses frente a la extorsión y las amenazas. En Michoacán, cada empacadora abierta es también un termómetro de quién manda.

2. Desacato. En Nayarit, la justicia encontró incumplimiento inexcusable. El Sexto Tribunal Colegiado determinó que Julio César López, secretario de Finanzas, y su superior jerárquico, el gobernador Miguel Ángel Navarro, incumplieron una sentencia de amparo. Al mandatario le reprochó limitarse a girar oficios sin ejercer sus facultades para vencer la renuencia de su subordinado. Hubo multas, requerimientos y advertencias. Nada bastó. El expediente avanzó por la vía de inejecución, con la posibilidad de separación del cargo y consignación. La sentencia era una orden, no una sugerencia. Convirtieron al Estado de derecho en simple decoración, y ya les llega la factura.

3. Parámetro. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, confirma que julio fue el mes con menos homicidios en 12 años y que junio marcó el nivel más bajo en tres lustros. El dato llega acompañado por una validación que la funcionaria considera clave, las cifras del Inegi reportan una reducción de 16% en homicidios entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Junto a Pablo Vázquez, titular de Seguridad, Brugada asegura que también bajaron los robos, aumentaron las detenciones y mejoró la investigación. Si dos metodologías distintas cuentan la misma historia, la mejora es real. Bien.

4. Nulos. Gerardo Fernández Noroña es el dato que incendia el balance del Senado: desde que dejó la Mesa Directiva, el 1 de septiembre de 2025, no se ha incorporado a ninguna de las 71 comisiones ordinarias ni cuatro especiales. Tribuna, sí; comisiones, ninguna. El contraste frente a senadores como Emmanuel Reyes Carmona, Javier Corral, Ana Lilia Rivera o Ricardo Anaya, con actividad constante en órganos legislativos. Adán Augusto López tampoco sale especialmente bien librado: dejó la Jucopo y, según el análisis, acude a las sesiones de Puntos Constitucionales, pero sin intervenir en la discusión. Mucho reflector, cero dictámenes.

5. ¡Olé! Layda Sansores se fue a Madrid y el viaje regresó convertido en problema político. Afiches aparecieron en calles de la capital española con reclamos contra la gobernadora de Campeche por vacacionar mientras el estado enfrenta cuestionamientos financieros. La mandataria viajó acompañada de su hermana, Laura Sansores, presidenta del DIF estatal, y fue ubicada en zonas exclusivas como la calle Serrano. El contraste hizo el resto, discurso de austeridad, primera clase y la llamada “Milla de Oro”. El problema no es dónde vacaciona, sino la imagen que proyecta cuando Campeche reclama resultados. Para capoteos se pinta sola.