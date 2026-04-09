Daniel Giménez Cacho debuta como director con "Juana": un grito colectivo contra el machismo

El machismo, ese constructo que desplaza a las mujeres y las violenta de distintas maneras, todas igual de preocupantes, es algo que también, en cierta medida —aunque no con la misma frecuencia, brutalidad e impacto— viven los hombres. Para ser consciente de esas heridas que el machismo le trajo a su vida, el actor Daniel Giménez Cacho decidió escuchar mujeres, sus experiencias, sus dolores: de ello surge su ópera prima Juana.

“Hay una razón muy personal para hacer esta película, y es que Juana es un grito que yo hubiera querido dar a los 14 años contra el machismo en mi casa, y es un grito que no pude hacer, entonces, ahí se está expresando algo muy personal mío, pero para lograrlo tuve que tener la capacidad de escuchar, escuchar y escuchar y seguir escuchando, y dar la voz, y generar las condiciones de confianza, de seguridad, de libertad, para que la creatividad de todas las mujeres que forman parte de esta película pudiera aflorar”, cuenta el actor, ahora también director, a Excélsior.

En el filme, protagonizado por Diana Sedano, se ve a una mujer lidiando con los fantasmas que la atormentan de distintas etapas de su pasado, como cuando era abusada por su padre o cuando sin querer participar, tuvo que ocultar un feminicidio en la redacción donde se desempeñaba como periodista; entonces emprende un camino de sanación, donde la principal forma de salir adelante es la aceptación de las vivencias que le han generado todas esas heridas. Pero siendo una historia creada por un hombre que no sabe lo que es vivir la violencia del machismo como una mujer, Daniel se abrió a que no sólo él dirigiera la película.

Se juntó una cantidad de mujeres importantes, la protagonista, la productora, la guionista, la directora de arte, la asistente de dirección, en fin, muchas. Y es un tema que a todos nos llega, así que todas tienen algo que decir, hay decisiones que se tomaron por opiniones de la gente que participaba, y mejor hagámosle así, o mejor hagámoslo así”, describe Giménez Cacho.

Margarita Sanz. Daniel Betanzos

Margarita Sanz vivió acoso

Margarita Sanz, una actriz con un gran recorrido en el cine mexicano, es la madre de la protagonista, que en algún momento de la película es cómplice de los actos de su esposo para contra su hija. La actriz reconoce en Giménez Cacho un líder abierto y consciente de cómo dejar que las herramientas de los actores fluyan, y sobre todo, un hombre que se volvió su aliado para mostrar que existen realidades nuevas, que son posibles lejos de entornos machistas.

“Yo he sido acosada por un oficial de la ANDA, por un director de teatro que es Premio Nacional. Acabo de trabajar con un director que es un misógino y un alcohólico. Y tú dices: ‘¿Cómo demonios voy a salir sana de aquí?’, porque a los gritos y eso, yo no me voy a bajar a un nivel, estar igual de animal que él. Pues lo que hice, porque pude hacerlo, fue contactar a una abogada. Entonces, la abogada hablaba por mí. Yo ya no tenía nada que ver con él. Es tan difícil estar con un hombre que no tiene otra capacidad, y otra forma de ver las cosas, más que ser misógino. Violentar el set. Gritarle a hombres y mujeres. Y aparte, beber. Daniel hace todo de una manera diferente, muy distinta, pero totalmente diferente, fascinante, porque, además, es colega, y sabe cómo podemos aportar algo al personaje”, cuenta la primera actriz.

Herida colectiva

Como ese tipo de experiencias desagradables que ha tenido que afrontar en el entorno profesional Sanz, también Diana Sedano, quien a lo largo de su vida se ha encontrado con momentos llenos de adversidad ocasionados por la violencia machista y el sistema patriarcal, a veces tan interiorizado, que no se daba cuenta de las heridas que cargaba, todas heridas que hoy nutren a Juana.

“A mí me criaron mujeres muy fuertes, muy fuertes. Yo nunca pensé que ser mujer era un impedimento para nada. Tuve ese impulso de mi madre, de mi hermana, de mi tía, de mi abuela. Pero luego, conforme fui creciendo, me acuerdo que un director me dijo: “Olvídate de la dirección, tú eres actriz porque eres demasiado emocional’. Ahorita pienso en eso y digo: ‘Ése es mi tesoro’, pero en su momento lo interioricé. Hasta que entendí que había una semilla en mí que no le hizo caso.

Yo pensé que a mí esta herida no me tocaba, hasta que fui a una marcha del 8M. Escuché Canción sin miedo (de Vivir Quintana) y no podía dejar de llorar. No entendía de dónde venía y entendí que esa herida que atraviesa a Juana nos atraviesa a todas y todos. Es colectiva. Y reconocerla es lo que permite liberarla. No es sólo la familia, es una herida social y cultural”, expone Sedano.

Una herida que, insisten, atraviesa también a hombres, y a que Juana es una oportunidad, sienten, para discutir cómo todos los tipos de violencia se manifiestan en distintas áreas, y parte de afrontar esas violencias es reconocerlas, para con suerte poder paulatinamente erradicarlas del entorno cotidiano.

Conferencia de prensa de la película "Juana", en la Cineteca Nacional. Daniel Betanzos

“Siempre te encuentras como una figura así de poder, autoritaria, que te dice ‘cállate, siéntate’. Es más, me acuerdo, yo estaba empezando”, recuerda Giménez Cacho, “y tenía una escena donde tenía que ponerme muy violento contra unos señores. Y estos señores eran actores ya muy reconocidos, vieja escuela, y entonces el actor dijo: ‘Corte, corte. ¿Y este apache mariguano, quién es?’, dijo de mí. No, pues yo lo sentí súper agresivo.

Ellos, dueños del set, con copita en mano y te lo tienes que comer y te lo tienes que tragar. Y eso hice, ¿no? También pienso que eso fue parte del aprendizaje joven. Aprender a lidiar con eso, que no te arruine. Tú tienes que seguir y hacer tu trabajo y poder salir adelante. Entonces, hay que torear”, confiesa Daniel.

Esas experiencias dan vida a Juana, pero también son experiencias que lo han forjado como artista, como padre y persona y ése es también el papel de su película, que todos quienes la vean puedan sentirse interpelados por ella y cambiar lo que hacen, o no actuar como otros han actuado con ellos.

“Ahora que soy director me toca no reproducirlo, no ser eso que me hicieron. Pero además no reproducirlo como padre, como esposo y yo creo que sí podemos modificar mucho. Yo veo a mis hijos y la relación que hay en la familia y es otra completamente que en la que yo crecí de niño. De entrada, en mi casa, por ejemplo, no existe ‘el lugar del señor’. No está el lugar fijo de la cabecera. La cabecera se usa para algo y alguien dice: ‘Yo me quiero sentar en la cabecera y les voy a contar cosas.’ Y es un lugar que se rota. No tiene dueño. Hay muchas cuestiones así de darse cuenta de que lo que está en juego es una lucha de poder. Entonces, poner condiciones más equitativas y más de escucha y diálogo”.

Daniel Giménez Cacho. Daniel Betanzos

¿Cuándo se estrena Juana?

Juana, la ópera prima de Daniel Giménez Cacho, se estrena el 16 de abril en 40 salas del país.