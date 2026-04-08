Hija de Carmen Salina podría demandar a Saskia Niño de Rivera por declaraciones en su podcast

Carmen Salinas se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de que se informara que su hija, María Eugenia Plascencia, podría tomar acciones legales por comentarios que considera ofensivos y sin sustento, los cuales se realizaron en el podcast Penitencia de Saskia Niño de Rivera.

En medio de la controversia, la familia de la actriz dejó claro que no está dispuesta a dejar pasar el tema. La molestia creció tras la difusión de un episodio de podcast donde se mencionó directamente a la actriz, lo que llevó a una reacción inmediata tanto de sus seres cercanos como de sus seguidores.

Saskia Niño de Rivera podría ser demandada por hija de Carmen Salinas

Durante una emisión del programa Sale el Sol, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer que el proceso legal está en camino y que incluirá a quienes participaron en la difusión del contenido.

"Este viernes, la hija de Carmen Salinas procederá legalmente en contra de Saskia y Beto, por las declaraciones hechas en su entrevista. Saskia Niño de Rivera no se disculpó, más que someramente, pues que espere ahí la demanda".

Saskia Niño de Rivera

Las reacciones dentro del programa no tardaron en surgir. Gustavo Adolfo Infante cuestionó el sentido de incluir al interno en la demanda, al comentar:

"¿A Beto para qué lo demanda? Va a estar ahí toda su vida".

En contraste, Joanna Vega-Biestro defendió la postura de actuar legalmente ante este tipo de situaciones:

"Cuando son acusaciones tan graves, tienes que reaccionar, no lo puedes dejar pasar. Además, fue él quien dio las declaraciones, entonces las va a tener que probar".

Hasta el momento, Saskia Niño de Rivera no ha emitido una nueva declaración tras darse a conocer esta decisión.

El episodio que detonó la polémica con Carmen Salinas

Todo se originó a partir de un capítulo del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, donde se presentó el testimonio de un hombre identificado como Beto. Se trata de un reo con una condena de 72 años por secuestro, quien relató episodios de su vida vinculados con la delincuencia.

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La controversia tomó fuerza cuando el entrevistado aseguró haber participado en actividades ilegales relacionadas con figuras públicas.

Disculpa pública de Saskia Niño de Rivera que no fue aceptada

Posteriormente, Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública y explicó que lo ocurrido se debió a un "error editorial" bajo su responsabilidad. También reiteró que su intención no es perjudicar a terceros.

A pesar de este mensaje, María Eugenia Plascencia rechazó la disculpa, señalando que no cree en la explicación. Esta postura dejó claro que el conflicto no se resolvería únicamente con declaraciones públicas.

PJG