Project Hail Mary tendrá videojuego con historia original de Andy Weir

El universo de Project Hail Mary sumará un nuevo formato con el desarrollo de Project Hail Mary: Journey Among the Stars, un título que ampliará la historia con contenido inédito supervisado por su autor, Andy Weir.

De acuerdo con la información confirmada, el videojuego no se limitará a adaptar los eventos conocidos, sino que presentará una narrativa completamente nueva, situada dentro de la misma misión espacial que da origen a la obra original.

Una historia no vista dentro de la misión Hail Mary

El juego pondrá al jugador en el control de Ryland Grace durante un momento clave que no aparece ni en el libro ni en su adaptación cinematográfica. La propuesta se centra en una etapa crítica de la misión, donde los sistemas de la nave presentan fallas y las condiciones en el espacio profundo se vuelven inestables.

A lo largo de la experiencia, los jugadores deberán tomar decisiones que impactan directamente en el desarrollo de la historia, combinando elementos de:

Ciencia aplicada y resolución de problemas

Ingeniería dentro de la nave

Toma de decisiones bajo presión

Este enfoque busca mantener la lógica científica que caracteriza la obra de Weir, trasladándola al entorno interactivo.

Realidad mixta como eje de la experiencia

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación de tecnología de realidad mixta, que permitirá integrar elementos del juego en el entorno físico del usuario.

En lugar de limitarse a una pantalla, la nave Hail Mary será representada como un espacio interactivo en el que los jugadores podrán:

Manipular sistemas de la nave

Diagnosticar fallas técnicas

Reparar módulos mediante interacción directa

Este planteamiento apunta a generar una experiencia más inmersiva, donde las acciones del jugador tengan una representación física en su entorno inmediato.

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Rocky y la interacción entre especies

El videojuego también incluirá la participación de Rocky, figura clave en la historia original.

La relación entre Rocky y Grace será parte central de la dinámica del juego, desarrollándose a través de cooperación y comunicación no convencional.

Entre las interacciones confirmadas se encuentran gestos reconocibles para los seguidores de la obra, como:

Pulgares arriba

“Jazz hands”

Choque de puños

Estos elementos buscan trasladar al formato interactivo el vínculo entre ambos personajes, integrando mecánicas que refuercen la colaboración.

Expansión de una franquicia en desarrollo

El anuncio del videojuego se suma al crecimiento del universo de Project Hail Mary, que ya cuenta con una adaptación cinematográfica en desarrollo.

La incorporación de una historia inédita dentro del juego posiciona este lanzamiento como una extensión narrativa, más que como una adaptación directa, lo que permite explorar nuevas líneas dentro del mismo universo.

Este tipo de estrategias ha sido utilizado en otras franquicias de ciencia ficción para diversificar sus formatos y ampliar su alcance hacia distintas audiencias.

Lanzamiento previsto para 2026

Project Hail Mary: Journey Among the Stars tiene previsto su lanzamiento a finales de 2026, con disponibilidad en plataformas principales de realidad virtual y realidad mixta.

El proyecto se perfila como una de las propuestas relevantes dentro del desarrollo de videojuegos de ciencia ficción, al combinar narrativa original, participación directa del autor y tecnología inmersiva.