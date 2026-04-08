Ginny Hoffman quiere volver a actuar; busca participar en la serie ‘Mujeres Asesinas’

En las últimas horas, se difundió un audio en el que Ginny Hoffman confesó su preocupación debido a que los productores no le han dado oportunidades de trabajo. Además, lanzó una petición para participar en la serie ‘Mujeres Asesinas’.

La actriz relató en entrevistas que no ha participado en una novela desde 2016. Desde entonces, ha estado en algunos capítulos de ‘Como dice el dicho’, conduciendo eventos privados y realizando presentaciones musicales. Hoffman señaló que lleva aproximadamente seis años alejada del teatro y la televisión.

Debido a los ataques en redes sociales, no ha tenido nuevas participaciones. Ginny afirmó sentirse víctima de un odio dirigido hacia ella y su hija Alexa.

La actriz aseguró que le gustaría interpretar a una villana de manera auténtica y mostró un marcado interés en formar parte de ‘Mujeres Asesinas’. “No sean gacho, háblenme”, expresó en tono directo.

Respaldo del Público

El esposo de Ginny, Alberto Ocampo, es quien se encarga de los gastos familiares y afirmó no arrepentirse de defender a su hija. Comentó que en la calle reciben muestras de cariño y preguntas sobre sus proyectos, lo que demuestra el interés y afecto del público.

Ginny y su hija denunciaron Héctor “N”, por abuso sexual y corrupción de menores, acciones que generaron enorme atención mediática y un largo proceso legal.

Mientras muchos usuarios en redes defienden a Ginny, otros la han criticado duramente.

Ginny ha hablado públicamente sobre el impacto familiar y emocional del caso, y ha reconocido que hubo errores en la forma en que se manejó la situación.

A pesar de todo, la actriz sigue buscando oportunidades para regresar a la televisión y continuar con su carrera artística.

Ginny Hoffman es una figura del espectáculo mexicano con una trayectoria que inició desde la infancia y que, con el paso del tiempo, se ha visto marcada tanto por su trabajo artístico como por controversias personales.

cva