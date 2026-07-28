Primeras imágenes de Flesh Impact: Dakota Johnson transformada en Marilyn Monroe

Dakota Johnson se prepara para uno de los papeles más importantes de su carrera al interpretar a Marilyn Monroe en una nueva película biográfica que buscará mostrar el lado más humano de la legendaria actriz.

Las fotografías, reveladas en exclusiva por Vanity Fair, muestran a Dakota Johnson irreconocible, muy lejos de su característico cabello castaño con flequillo.

Fotos de Dakota Johnson como Marilyn Monroe

Dakota Johnson transformada en Marilyn Monroe. Landmark Media

En las imágenes, se observa a la protagonista de Cincuenta sombras de Grey con una peluca rubia corta, el característico lunar sobre el labio, labios rojos y un vestuario inspirado en el estilo clásico de Monroe.

Con esas fotografías, la actriz logra capturar la esencia de la leyenda, pero sin caer en una simple imitación, dándole así su toque especial.

Dakota asume ese reto bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal, y las primeras imágenes ya dejan claro que esto no será el típico cliché sobre la estrella de Hollywood.

Lo anterior, sabiendo que Marilyn Monroe es y fue una de esas mujeres que difícilmente se pueden interpretar, por eso es que cada vez que una actriz se pone en sus zapatos, las expectativas son muy altas.

¿De qué tratará Flesh Impact?

Flesh Impact no será una biografía tradicional. Se trata de un cortometraje de 17 minutos dirigido por Maggie Gyllenhaal que propone una mirada diferente a la vida de la legendaria actriz.

En lugar de reconstruir cronológicamente su historia, la cinta mezcla elementos reales con ficción para imaginar cómo habría sido su vida si hubiera tenido la oportunidad de envejecer.

Dakota Johnson interpreta a Marilyn Monroe en la etapa final de su vida, cuando tenía 36 años y se encontraba en la cima de su fama. Por su parte, la ganadora del Óscar Ellen Burstyn da vida a una versión ficticia de una Marilyn en la vejez, un escenario que nunca ocurrió, pero que sirve para reflexionar sobre todo lo que la actriz pudo haber vivido si su historia no hubiera terminado tan pronto.

La trama sigue a esta misteriosa mujer mayor que acude a una audición para una obra de teatro en un pequeño escenario de Nueva York. Conforme habla sobre su experiencia como actriz, comienzan a salir a la luz secretos sobre su verdadera identidad y se cuestionan muchas de las ideas que el público ha tenido durante décadas sobre Marilyn Monroe. La película juega con la idea de que detrás del mito existía una mujer mucho más compleja de lo que Hollywood mostró.

La directora Maggie Gyllenhaal ha explicado que Flesh Impact es una especie de "carta de amor" dedicada a Marilyn Monroe. Más que contar nuevamente los episodios más conocidos de su vida, busca reflexionar sobre cómo fue vista por la industria cinematográfica, la presión que enfrentó por su imagen pública y la forma en que las actrices son recordadas con el paso del tiempo. El proyecto también explora temas como la identidad, la fama, la vulnerabilidad y el papel de las mujeres en Hollywood.

Estreno en el Festival de Venecia

Flesh Impact fue concebido para conmemorar el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe y tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026.

Por ahora no hay fecha confirmada de estreno para el público general, pero se perfila como una de las producciones más comentadas del certamen.