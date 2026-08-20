Muerte de Hayden Panettiere da un giro: la DEA se suma al caso

Hayden Panettiere fue encontrada sin vida el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, y las circunstancias de su fallecimiento todavía no han sido aclaradas. Mientras las autoridades esperan los resultados de los estudios toxicológicos, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se sumó a la investigación.

La participación de la agencia federal se dio a conocer el 19 de agosto. Sus agentes colaborarán con la Policía de Greenville y la oficina del forense, dependencias que ya realizaban sus propias indagatorias sobre la muerte de la actriz de 36 años.

Instagram: Hayden Panettiere

¿Por qué la DEA investiga la muerte de Hayden Panettiere?

Según información obtenida por TMZ a través de fuentes con conocimiento directo del caso, la DEA está proporcionando personal para apoyar las pesquisas que se encontraban en curso.

Hayden Panettiere, actriz estadounidense. Hyperstar

Hasta el momento, no se ha explicado públicamente cuál será la función específica de la agencia ni qué información llevó a solicitar su colaboración. Su incorporación tampoco confirma que las autoridades hayan determinado que alguna sustancia provocó el fallecimiento.

Por su parte, un portavoz de la DEA evitó hablar sobre el caso y señaló que la institución no confirma ni comenta investigaciones activas, de acuerdo con el citado medio.

Una llamada de emergencia mencionó una posible sobredosis

Antes de que Hayden Panettiere fuera localizada sin vida, los servicios de emergencia recibieron el reporte de una persona que se encontraba en paro cardiaco.

Durante las comunicaciones también se empleó la palabra sobredosis. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado que esta haya sido la causa de muerte de la actriz.

Captura de Pantalla video de YouTube

Aunque esa posibilidad forma parte de las líneas que podrían investigarse, todavía no existe una conclusión oficial. Tampoco se ha informado que alguna persona sea considerada responsable de lo ocurrido.

Una llamada de emergencia mencionó una posible sobredosis

De acuerdo con la oficina del forense, la autopsia ya fue realizada y no mostró señales de algún trauma que pudiera explicar el fallecimiento.

Instagram: Hayden Panettiere

Ahora será necesario esperar los resultados de toxicología, pues estos permitirán saber si alguna sustancia estuvo relacionada con la muerte de Hayden Panettiere. Hasta que dichos análisis sean concluidos, la causa y la manera del fallecimiento permanecerán pendientes.

La Policía de Greenville, el forense y la DEA continuarán con las investigaciones para reconstruir lo ocurrido. La intervención de la agencia federal representa una nueva etapa en el caso, pero no significa que la hipótesis de una sobredosis haya sido comprobada.