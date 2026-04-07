¿Quién es Role Model? Cantante y actor que conquistó a Dakota Johnson

La relación entre Dakota Johnson y Role Model dejó de ser especulación. Después de varios meses de apariciones públicas y encuentros discretos, la actriz y el cantante fueron captados besándose, lo que confirma el inicio de su noviazgo y marca una nueva etapa en la vida personal de la protagonista de Materialists.

El vínculo no surgió de la nada. Desde finales de 2025, el nombre de Role Model comenzó a aparecer junto al de la actriz, generando interés sobre quién era el joven músico que ahora ocupa titulares junto a una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

La actriz habría confirmado su romance con el cantante Especial

¿Quién es Role Model, el nuevo amor de Dakota Johnson?

Detrás de Role Model está Tucker Pillsbury, un artista nacido el 15 de mayo de 1997 en Maine, Estados Unidos. Aunque hoy su nombre circula con fuerza en la industria musical, su camino no comenzó ahí.

En sus primeros años, su interés estaba enfocado en el cine, incluso llegó a estudiar esa disciplina antes de cambiar de rumbo.

El giro ocurrió durante su etapa universitaria, cuando tuvo contacto cercano con la música y comenzó a experimentar por su cuenta. Lo que inició como curiosidad terminó convirtiéndose en una carrera que ha ido creciendo de forma constante desde 2016.

En lo personal, Tucker Pillsbury ha mantenido una imagen relativamente reservada. Su relación más conocida antes de Dakota Johnson fue con la influencer Emma Chamberlain, con quien estuvo entre 2020 y 2023.

Dakota Johnson y Role Model paseando con Los Angeles IG dakotajohnson_stan

La carrera musical de Role Model y su ascenso en la industria

El proyecto de Role Model comenzó de manera independiente, con lanzamientos iniciales en formato rap bajo otro nombre. Sin embargo, su evolución artística lo llevó hacia un sonido más definido dentro del pop alternativo.

Su primer EP, Arizona In The Summer, marcó el inicio formal de su carrera, pero el crecimiento llegó con su firma con Interscope Records. Desde entonces, ha desarrollado una discografía que incluye su álbum debut Rx (2022), seguido por Kansas Anymore (2024) y su versión extendida lanzada en 2025.

En plataformas digitales, Role Model ha logrado cifras destacadas. Su tema “Sally, When The Wine Runs Out” se posiciona como su canción más reproducida, acumulando cientos de millones de escuchas y consolidando su presencia en el streaming.

Además de la música, el artista también ha comenzado a explorar la actuación. Está previsto que participe en la película Good Sex, donde compartirá pantalla con figuras como Natalie Portman y Mark Ruffalo, ampliando así su perfil dentro del entretenimiento.

Role Model, novio de Dakota Johnson IG rolemodel

Cómo se confirmó la relación entre Dakota Johnson y Role Model

Los primeros indicios de la relación entre Dakota Johnson y Role Model surgieron cuando ambos fueron vistos en cenas con amigos en Beverly Hills. Aunque en ese momento no hubo confirmación, las apariciones continuaron en distintos puntos de Los Ángeles, alimentando la conversación en torno a un posible romance.

Más adelante, fueron vistos juntos en eventos como un concierto de Paul McCartney, lo que reforzó la idea de que su cercanía iba más allá de una amistad.

La confirmación llegó el 3 de abril, cuando fueron fotografiados besándose. Las imágenes, difundidas por medios como TMZ y Page Six, terminaron por validar lo que ya se sospechaba: la actriz y el cantante están en una relación.

Role Model y Dakota Johnson captados besándose Redes Sociales

De Chris Martin a una nueva etapa personal

El inicio de este noviazgo ocurre poco después de que Dakota Johnson cerrara su relación con Chris Martin, vocalista de Coldplay. Ambos mantuvieron una historia de varios años que terminó en 2025.

Ahora, la actriz inicia una nueva etapa junto a Role Model, un artista más joven que ella, pero con una trayectoria en ascenso dentro de la música y nuevos proyectos en puerta.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre su relación. Sin embargo, sus apariciones juntos y las imágenes recientes han sido suficientes para confirmar el romance que, durante meses, se mantuvo en el terreno de los rumores.