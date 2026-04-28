¿De qué trata Verity? Anne Hathaway y Dakota Johnson se enfrentan en thriller psicológico basado en la novela de Colleen Hoover. Esta película es un proyecto más de los que tiene guardados la actriz de El diablo viste a la moda para 2026.

Este proyecto se aleja de los finales felices para sumergirnos en una atmósfera de paranoia, secretos retorcidos y una pregunta que todavía divide a los fans: ¿era una carta o era un manuscrito?

Verity es un libro publicado en 2018, escrito por Colleen Hoover, la reina de BookTok. Aunque la autora texana es conocida por sus romances desgarradores, como Romper el círculo, esta obra rompió el molde y dejó a millones de lectores con la mandíbula en el suelo y una desconfianza crónica hacia los diarios íntimos.

No estamos ante una adaptación pequeña o independiente; estamos frente a una producción de alto presupuesto que busca capturar esa esencia asfixiante que convirtió al libro en un fenómeno de ventas global años después de su publicación original.

La película promete no solo ser una traslación de la trama, sino una experiencia sensorial donde la lujosa pero tétrica mansión de los Crawford se convierte en un personaje más. Con un elenco de lujo encabezado por ganadoras del Oscar y estrellas de blockbusters, el filme se perfila como la cita obligada en las salas de cine para quienes disfrutan de historias que cuestionan la realidad misma.

Dakota Johnson en Verity MGM Amazon Studios

¿De qué trata Verity, la nueva película de Anne Hathaway?

En Verity, la trama sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que atraviesa dificultades económicas y una crisis creativa personal. Su suerte parece cambiar cuando Jeremy Crawford, el esposo de la famosísima autora Verity Crawford, la contrata para completar las novelas restantes de una exitosa serie que su esposa no puede terminar debido a un misterioso y catastrófico accidente.

Al llegar a la imponente residencia de la familia para investigar las notas de Verity, Lowen encuentra algo que no estaba en el contrato: una autobiografía oculta. En esas páginas, Verity narra una versión escalofriante de los eventos familiares, incluyendo confesiones que harían palidecer al villano más despiadado.

A medida que Lowen se siente atraída por Jeremy, comienza a sospechar que Verity no está tan ausente como parece y que el peligro acecha en cada pasillo de esa casa. ¿Es el manuscrito una confesión real de una mente psicópata o es simplemente un ejercicio literario extremo de una autora que buscaba explorar la oscuridad?

¿De qué trata Verity, película de Anne Hathaway? MGM Amazon Studios

¿Quién es el elenco de Verity?

Si algo garantiza que esta película será un éxito de taquilla es su reparto. Anne Hathaway asume el protagónico en Verity, en uno de sus roles más complejos y sombríos.

Dakota Johnson, quien ya tiene experiencia navegando por tramas de alta tensión y dinámicas de poder complejas, interpreta a Lowen. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad y una curiosidad casi obsesiva la hace ideal para ser los ojos del espectador.

Para el rol de Jeremy, el actor elegido fue Josh Hartnett, una figura que debe equilibrar el atractivo físico con una profunda tristeza y un secreto latente.

¿Cuándo se estrena Verity?

El estreno de Verity está programado para el 2 de octubre de 2026, en Estados Unidos. El primer trailer ya fue lanzado, mostrando a los fans que no se perdió la atmósfera del libro.

Anne Hathaway en Verity MGM Amazon Studios

El impacto de las adaptaciones de Colleen Hoover en Hollywood

Tras el éxito de Romper el círculo, diversos libros de Colleen Hoover han sido adaptados al cine. A pesar de ti, No te olvidaré y ahora Verity están en la lista; la autora se ha convertido en una potencia en Hollywood similar a lo que fue Stephen King en su época dorada o Nicholas Sparks en los 2000.

Verity representa un paso importante porque valida a Hoover no solo como una escritora de historias de amor, sino como una narradora capaz de sostener thrillers de alto nivel.

El éxito de esta cinta podría abrir la puerta a otras obras de la autora, gracias a la combinación de una base de fans leal y nombres de gran éxito en los repartos, convirtiéndose en la fórmula perfecta para un blockbuster moderno.