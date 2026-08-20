Robert Downey Jr no estuvo solo en prisión: Anthony Michael Hall revela cómo lo apoyó

Anthony Michael Hall y Robert Downey Jr. mantienen una amistad que ha logrado superar el paso del tiempo y los momentos más complicados. El protagonista de El club de los cinco reveló que apoyó a su amigo cuando enfrentó problemas legales e incluso acudió a visitarlo mientras estaba en prisión.

Durante su participación en el episodio del miércoles 19 de agosto del podcast Teen Beat, conducido por Danielle Fishel, Hall compartió algunos detalles de la relación que ha construido con el actor de Iron Man desde que ambos comenzaban sus carreras en Hollywood.

Anthony Michael Hall visitó a Robert Downey Jr. en prisión

Al recordar la etapa más difícil en la vida de Downey Jr., el actor de 58 años aseguró que procuró mantenerse cerca y acompañarlo, incluso cuando se encontraba tras las rejas.

"Siempre he estado ahí para él. Hace años, cuando tuvo problemas con la ley, pasó un tiempo en la cárcel, por así decirlo, y fui a visitarlo. Tenemos una larga historia juntos", explicó.

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Entre 1996 y 2001, Robert Downey Jr. fue arrestado en distintas ocasiones por delitos relacionados con las drogas. Posteriormente, ingresó a un programa de rehabilitación por orden de un tribunal y se ha mantenido sobrio desde 2003.

Con el paso de los años, el actor consiguió reconstruir su vida y su trayectoria profesional hasta convertirse en una de las figuras más importantes de Hollywood. Su trabajo en Oppenheimer también le permitió ganar un premio Oscar.

Hall ayudó a Robert Downey Jr. a llegar a Saturday Night Live

Mucho antes de alcanzar la fama mundial, los dos actores coincidieron durante sus primeros años dentro de la industria. De acuerdo con Hall, él ayudó a Downey Jr. a conseguir una audición para Saturday Night Live.

Robert Downey Jr AFP

Gracias a esa oportunidad, el futuro protagonista de Los Vengadores se incorporó en 1985 al elenco del conocido programa de sketches de NBC. Durante ese mismo año, los amigos también trabajaron juntos en la película Weird Science.

Anthony Michael Hall celebra el éxito de su amigo

Aunque Downey Jr. vivió diferentes altibajos personales y profesionales, Hall expresó que se siente feliz por todo lo que ha conseguido. Además, destacó que la fama no ha cambiado la personalidad de su amigo.

"Estoy muy orgulloso de su éxito. Ha tenido una carrera magnífica", dijo. "Es un tipo genial. A pesar de todo el éxito que ha tenido, es una persona muy auténtica y sencilla. Es genial".

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La amistad entre ambos también fue abordada en la docuserie SNL50: Beyond Saturday Night, estrenada en Peacock. En aquella producción, Anthony Michael Hall recordó con humor que todavía espera que Downey Jr. le devuelva el favor por haberlo ayudado a obtener su audición para Saturday Night Live.