De vender tamales a cantar con Karol G: El sueño cumplido de una niña en California

El esfuerzo tiene recompensas, así lo vivió Abril Salazar, una niña de 11 años en California luego de cumplir el sueño no solo de estar junto a la cantante colombiana Karol G en uno de sus conciertos, sino además de tener la fortuna de poder cantar junto a la estrella colombiana.

La historia de la familia de Abril Salazar es una más de mexicanos que buscan abrirse camino en los Estados Unidos. Residentes de Santa Clara, California, la madre Blanca Salazar dedicó un año de ahorro para conseguir los boletos de primera fila de la cantante, esto gracias a su puesto de tamales ambulantes llamado: “No tamales, no vida".

El plan original era que los padres asistieran, pero dado el cumpleaños número 12 de la menor su padre prefirió que tanto Blanca como Abril Salazar asistieran al concierto en el SoFi Stadium, mientras él prepararía una jornada más del puesto de tamales que diario salen a vender desde las seis de la mañana.

El encuentro que se volvió viral en redes sociales

Pero los boletos solo fueron el inicio de una noche mágica para la familia Salazar y lo mejor estaría por llegar en uno de los temas más reconocidos de Karol G: "Si antes te hubiera conocido".

Durante la interpretación de la canción, la artista antioqueña notó el entusiasmo con el que la menor interpretaba sus éxitos desde las primeras filas, esto llamó la atención de la colombiana quien descendió del escenario y se dirigió a ella directamente para compartir el micrófono con la niña, quien en su rostro mostraba una cara de emoción pero a la vez de sorpresa porque, como ella misma señaló después, no esperaba cantar directamente a su lado.

"Yo dije: 'Está aquí, está aquí'. Y la miré y yo fui… 'Ay, ¿estoy soñando?'. Karol G paró, se bajó de las escaleras, se fue hasta mí y canté con ella", relató Abril Salazar.

Por su parte, la madre señaló que espera que la experiencia junto a Karol G le deje una gran lección a su hija de que todo es posible con trabajo y dedicación.

"Mi propósito fue dejarle saber a ella que nosotros la escuchamos todos los días, o sea, en nuestro trabajo vendiendo tamales. De vender tamales y que estemos hasta el frontline, pero no saben todo el esfuerzo que me costó llegar a esa meta", concluyó la madre de familia.