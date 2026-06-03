¿Cuándo inicia la preventa de 'Supergirl' en cines?

¡Supergirl está por llegar! Los fans de DC ya pueden preparar su lugar en la sala de cine, pues la venta anticipada para la nueva película de Warner Bros inicia este miércoles, tanto en taquillas como en canales digitales.

De acuerdo con Cinépolis, la película tendrá funciones de preestreno en México a partir del martes 23 de junio, a las 7:00 p.m., antes de su estreno nacional programado para el jueves 25 de junio. Con esto, los seguidores de la superheroína podrán verla antes de su llegada oficial a salas de cine del país.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Supergirl?

Cinépolis abrió la venta anticipada de boletos para Supergirl este miércoles 3 de junio. Los boletos estarán disponibles en taquillas, sitio web y aplicación móvil, según la disponibilidad de cada complejo.

La preventa incluye funciones en diferentes versiones y formatos, por lo que los espectadores podrán elegir entre proyecciones dobladas o subtituladas, además de salas tradicionales y experiencias premium.

Tráiler de Supergirl emociona a fans de DC; fecha de estreno Foto: Tráiler Warner Bros. Pictures España

Entre los formatos anunciados se encuentran:

Tradicional

3D

4DX

SCREENX

IMAX

La disponibilidad puede variar según la ciudad y el complejo seleccionado.

¿Cuándo será el preestreno de Supergirl en México?

Antes de su estreno nacional, Supergirl tendrá funciones de preestreno en Cinépolis a partir del martes 23 de junio, desde las 7:00 p.m.

Estas funciones estarán dirigidas al público que quiera ver la nueva entrega de DC Studios antes de su llegada oficial a la cartelera mexicana, prevista para el jueves 25 de junio.

El preestreno forma parte de la estrategia habitual de lanzamiento para las grandes producciones de superhéroes, que suelen activar funciones anticipadas para fans, coleccionistas y seguidores de las franquicias cinematográficas.

Milly Alcock como Supergirl. Foto: DC Studios

¿De qué trata la nueva película de Supergirl?

Supergirl presenta una nueva versión cinematográfica de Kara Zor-El, una de las heroínas más reconocidas del universo de DC. El personaje, creado en los cómics como la prima de Superman, ha tenido una amplia trayectoria en historietas, televisión, animación y ahora vuelve a la pantalla grande como parte del nuevo DC Universe.

Esta producción busca mostrar una faceta distinta de la superheroína, con una historia que combina acción, aventura espacial y el desarrollo personal de su protagonista.

De acuerdo con la información oficial de DC, la película está protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl y dirigida por Craig Gillespie, conocido por su trabajo en Cruella. El guion corre a cargo de Ana Nogueira. La cinta forma parte de la nueva etapa cinematográfica de DC Studios, encabezada por James Gunn y Peter Safran.

Milly Alcock interpreta a Supergirl en el nuevo DC Universe

Milly Alcock, reconocida por su participación en La Casa del Dragón, interpreta a Kara Zor-El en esta nueva adaptación. Su llegada al personaje forma parte de la reestructura del universo cinematográfico de DC, que busca presentar nuevas versiones de sus héroes principales.

La película también se perfila como uno de los lanzamientos centrales de la temporada de verano para Warner Bros. Pictures, especialmente por tratarse de una producción que amplía el nuevo mapa narrativo de DC Studios después del reinicio de la franquicia.

Craig Gillespie dirige la cinta después de haber trabajado en proyectos como Cruella, película que mezcló elementos de origen, drama de personaje y diseño visual estilizado. En Supergirl, el cineasta se incorpora a una historia de gran escala dentro del género de superhéroes.