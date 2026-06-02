Supergirl revela la primera imagen completa de Jason Momoa como Lobo

La casa productora DC Studios liberó una nueva serie de carteles promocionales de la película Supergirl, protagonizada por la joven actriz Milly Alcock. Las imágenes muestran por primera vez la apariencia completa del actor Jason Momoa caracterizado formalmente como el mercenario alienígena Lobo. La esperada cinta de superhéroes llegará a las salas de cine en México el próximo 25 de junio de 2026.

El diseño definitivo de este violento antihéroe desató gran expectativa durante los últimos meses de filmación. Los adelantos previos en video mostraron al personaje de Momoa únicamente mediante escenas de acción muy rápidas o encuadres cerrados directos al rostro. Esta nueva campaña publicitaria marca la primera ocasión formal en que los fanáticos aprecian el traje, el armamento y la complexión total del cazarrecompensas.

Jason Momoa como Lobo. Foto: DC Studios

El debut visual definitivo de Jason Momoa en el nuevo Universo DC

La participación de Jason Momoa representa uno de los mayores ganchos comerciales para esta ambiciosa entrega espacial. El reconocido intérprete abandonó su rol previo como Aquaman para integrarse de lleno a la reestructuración del Universo DC, liderada por los ejecutivos James Gunn y Peter Safran. El perfil físico e irreverente del histrión encaja con la destructiva personalidad que exigen los cómics de Lobo.

La dirección de este millonario proyecto recayó en el cineasta Craig Gillespie, responsable de trasladar a la pantalla el aclamado impreso Supergirl: Woman of Tomorrow. El equipo creativo de diseño liberó estos carteles individuales para destacar los atributos estéticos de cada figura. El material gráfico circula vigorosamente por todas las cuentas oficiales de Warner Bros. Discovery para multiplicar la tracción rumbo al verano.

Así luce Jason Momoa como Lobo. Foto: DC Studios

La producción orquestó además un reparto coral con figuras bastante sólidas en la industria del entretenimiento. El elenco secundario presume a talentos como Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, Wil Coban y Ferdinand Kingsley. El actor David Corenswet figura también en los créditos para retomar su papel de Superman, justo antes de protagonizar su secuela individual titulada Man of Tomorrow.

La trama espacial y la carrera contra el reloj para salvar a Krypto

La narrativa principal sigue los pasos de una Kara Zor-El que enfrenta una aguda crisis existencial durante la celebración de su cumpleaños veintiuno. La prima del Hombre de Acero abandona la Tierra y viaja por el cosmos para localizar un planeta habitado bajo un sol rojo que suprima temporalmente sus poderes. El plan original de la joven kryptoniana consiste únicamente en embriagarse libremente para mitigar su soledad.

El viaje recreativo se transforma en una odisea letal cuando intercepta el camino de Ruthye Marye Knoll. Esta guerrera alienígena busca cobrar venganza contra un despiadado mercenario apodado Krem de las Colinas Amarillas, responsable de ejecutar a su padre y robar una legendaria espada familiar. La protagonista adopta una postura indiferente frente al conflicto armado hasta que sufre un ataque personal devastador.

Supergirl será la segunda película del nuevo DC Universe. Foto: DC Studios

El villano del relato lanza una ofensiva directa contra la heroína y envenena fatalmente a su leal mascota, Krypto el superperro. El dramático evento detona la furia de la protagonista y la obliga a pactar una alianza inmediata con la joven huérfana. Supergirl cuenta con un estrecho margen de supervivencia de tres días exactos para cazar al asesino a través de los rincones más peligrosos de la galaxia.

La violenta cacería exige confrontar a las fuerzas enemigas y asegurar el único antídoto capaz de salvar al emblemático canino. Los analistas de taquilla auguran una apertura comercial sumamente exitosa para este título veraniego. El público en México podrá comprar sus boletos en preventa para presenciar las vibrantes secuencias de acción de forma anticipada.