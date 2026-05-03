¿Tendrá escena postcréditos? Director de 'Supergirl' revela duración de película

¡Supergirl ya tiene una duración aproximada! El director Craig Gillespie confirmó que la cinta protagonizada por Milly Alcock durará poco menos de una hora con 50 minutos, incluyendo créditos, un dato que ha llamado la atención de los fans del nuevo Universo DC por una razón adicional: el cineasta evitó confirmar si habrá o no una escena post-créditos.

La película llegará a cines el 26 de junio de 2026 y forma parte de la nueva etapa de DC Studios bajo la supervisión de James Gunn y Peter Safran. Aunque Gunn produce la cinta, no la escribió ni la dirigió; el guion está a cargo de Ana Nogueira y la dirección quedó en manos de Gillespie, conocido por películas como Cruella y I, Tonya.

¿Cuánto durará Supergirl?

En una entrevista con Collider retomada por medios especializados, Craig Gillespie explicó que el corte actual de Supergirl está cerca de los 110 minutos, es decir, poco menos de una hora con 50 minutos con créditos incluidos. Esa duración la coloca por debajo de Superman, la película previa del nuevo DCU, que superó las dos horas.

El dato no es menor para los seguidores de DC, pues la duración puede dar una pista sobre el tipo de película que se está preparando: una historia más contenida, con una aventura centrada en Kara Zor-El y sin depender necesariamente de una estructura demasiado extensa para conectar con otros proyectos.

Hasta ahora, la información disponible indica que la cinta adaptará elementos de Supergirl: Woman of Tomorrow, la miniserie de cómics escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, donde Kara emprende un viaje intergaláctico junto a una joven que busca justicia por la muerte de su padre.

Tráiler de Supergirl emociona a fans de DC; fecha de estreno Foto: Tráiler Warner Bros. Pictures España

El director no confirmó la escena post-créditos

La otra parte de la conversación llegó cuando Gillespie fue cuestionado sobre la posible existencia de una escena post-créditos. Su respuesta fue breve: “No puedo adelantar eso, lo siento”, según reportes que retomaron la entrevista con Collider.

La negativa a responder ha alimentado las especulaciones, sobre todo porque las escenas post-créditos suelen funcionar como una herramienta para conectar películas dentro de universos compartidos. En el caso de Supergirl, la atención está puesta en cómo la cinta podría enlazarse con otros proyectos del DCU.

Una de las teorías que circula entre fans apunta a Man of Tomorrow, película que continuará la historia de Superman dentro de esta nueva etapa. James Gunn confirmó previamente que Supergirl se ubica cronológicamente entre Superman y Man of Tomorrow, lo que ha aumentado las expectativas sobre alguna conexión directa.

¿Qué se sabe del lugar de Supergirl en el nuevo DCU?

Supergirl será una de las primeras películas del nuevo Universo DC y forma parte del capítulo inicial llamado Gods and Monsters. Su estreno está programado después de Superman, protagonizada por David Corenswet, y antes de Man of Tomorrow, prevista para 2027.

La película presentará a Milly Alcock como Kara Zor-El, personaje que ya forma parte del nuevo mapa de DC Studios. La actriz, conocida por su participación en House of the Dragon, fue anunciada como Supergirl en enero de 2024 y encabeza un reparto que incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

Entre los elementos que más han generado conversación está la presencia de Jason Momoa como Lobo, un mercenario y cazarrecompensas alienígena de los cómics de DC. Momoa, quien interpretó a Aquaman en la etapa anterior del universo cinematográfico de DC, confirmó su regreso a la franquicia con este nuevo personaje.

Los puntos clave sobre Supergirl

Duración: poco menos de 1 hora con 50 minutos , incluyendo créditos.

poco menos de , incluyendo créditos. Estreno: 26 de junio de 2026 en cines.

en cines. Protagonista: Milly Alcock como Kara Zor-El / Supergirl.

como Kara Zor-El / Supergirl. Director: Craig Gillespie .

. Guion: Ana Nogueira .

. Productores: James Gunn y Peter Safran .

. Personajes confirmados: Supergirl, Lobo, Krypto y Superman.

Jason Momoa como Lobo, uno de los atractivos de la película

La aparición de Lobo es uno de los detalles que más ha llamado la atención del proyecto. El personaje es conocido en los cómics por su estilo violento, irreverente y excesivo, muy distinto al perfil heroico tradicional de otros personajes de DC.

Su inclusión en Supergirl abre una ruta distinta para el nuevo universo cinematográfico, especialmente porque coloca a Kara Zor-El en un contexto más cósmico. La historia no estará limitada a la Tierra ni a los conflictos habituales de Superman, sino que explorará una aventura con viajes, planetas, amenazas espaciales y personajes ligados a los rincones menos convencionales de DC.

También se espera la aparición de Krypto, el perro con poderes kryptonianos que ya forma parte de esta nueva etapa de DC Studios. Su presencia conecta la película con el tono de fantasía, aventura y ciencia ficción que Gunn ha venido impulsando en el relanzamiento de la franquicia.

bgpa