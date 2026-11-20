El caso legal de Vadhir Derbez sumó un nuevo capítulo este viernes 20 de noviembre. Luego de que el actor reapareciera en redes sociales para hablar sobre las acusaciones de presunta agresión sexual que enfrenta, los abogados de una de las denunciantes respondieron con un comunicado en el que hicieron varias aclaraciones sobre el proceso y pidieron evitar la revictimización.

El despacho Vega Mac Gregor Arellano difundió el documento por instrucciones de los padres de la adolescente que representa. En él explicó que lleva el caso de una menor de 15 años que presentó una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalando al actor por hechos que, de acuerdo con el escrito, habrían ocurrido en septiembre de este año.

Los representantes legales también pidieron a los medios de comunicación manejar la información con cuidado, especialmente al abordar el testimonio de la adolescente y el proceso que enfrenta su familia.

Abogados de adolescente de 15 años aclaran que hay dos denuncias distintas

Uno de los puntos centrales del comunicado fue precisar que el despacho no representa a todas las personas que han presentado denuncias contra el hijo de Eugenio Derbez.

Los abogados explicaron que su representación corresponde exclusivamente a la adolescente que acudió a la FGR. También aclararon que no llevan el caso de la otra persona que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Esta firma no representa a la víctima que denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y somos respetuosos del proceso legal que afronta, siendo este un caso diverso al que esta firma tiene a su cargo, señalaron.

De esta manera, el despacho buscó evitar que ambos procedimientos se confundan, pues se trata de denuncias distintas y cada una sigue su propio camino legal.

Además, aseguró que continuará aportando los datos de prueba con los que cuenta para respaldar el testimonio de la adolescente y reiteró su respeto a la investigación en curso.

Piden evitar la revictimización tras declaraciones de Vadhir Derbez

El pronunciamiento llegó después de que Vadhir publicara un video en Instagram en el que habló por primera vez de manera extensa sobre la controversia. El actor negó que su silencio anterior significara aceptar los señalamientos y explicó que sus abogados le recomendaron no dar declaraciones mientras avanzaba el procedimiento.

También aseguró que fue víctima de un intento de extorsión y cuestionó la cobertura que algunos medios han dado al caso. Según su versión, cuenta con videos y otras evidencias que, considera, deben tomarse en cuenta durante las investigaciones.

El pronunciamiento llegó después de que Vadhir publicara un video en Instagram en el que habló por primera vez de manera extensa sobre la controversia. @vadhird

Horas después, los representantes de la adolescente expresaron su preocupación por la manera en que se cuestiona a quienes deciden denunciar.

Lamentamos que, cuando una víctima decide alzar la voz, se le someta a cuestionamientos que la revictimizan, indicaron en el documento.

El despacho también manifestó su solidaridad con las personas que deciden iniciar un proceso legal, al considerar que hacerlo implica enfrentar una situación complicada.

El despacho también manifestó su solidaridad con las personas que deciden iniciar un proceso legal, @vadhird

Por otra parte, señaló que la familia de la adolescente atraviesa un momento doloroso y que intenta retomar su vida después de lo ocurrido. Por esa razón, pidió a periodistas y medios de comunicación conducirse con sensibilidad y responsabilidad al informar.

Finalmente, Vega Mac Gregor Arellano reiteró que su compromiso es continuar por las vías legales, confiar en las instituciones y contribuir a que se esclarezcan los hechos.

Vega Mac Gregor Arellano reiteró que su compromiso es continuar por las vías legales @vadhird

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de investigaciones en curso y corresponde a las autoridades determinar lo ocurrido. El comunicado de los abogados no representa una resolución judicial ni determina la responsabilidad penal del actor.