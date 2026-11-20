En medio de la polémica que enfrenta por los señalamientos de presunta agresión sexual, Vadhir Derbez habló sobre la primera denuncia que se presentó en su contra y ofreció detalles de lo que habría ocurrido durante la grabación de uno de sus videoclips.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el actor estuvo acompañado de su abogado, Enrique González Casanova, quien explicó las irregularidades que, desde la perspectiva de la defensa, existen en la investigación y por qué consiguieron un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión.

La primera denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien lo acusó de presunta violación. @vadhird

El caso se remonta a abril de 2026, cuando una modelo estadounidense de 19 años acudió ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México para denunciar al hijo de Eugenio Derbez por el presunto delito de violación.

Los hechos habrían ocurrido en una propiedad ubicada en la alcaldía Coyoacán, donde se realizaba la producción de un videoclip musical del también cantante.

De acuerdo con la versión de la denunciante, durante el último día de grabaciones, Vadhir se habría acercado a ella y posteriormente la habría llevado a un camerino, donde presuntamente ocurrió la agresión sexual sin su consentimiento.

La denuncia derivó en una investigación de la Fiscalía capitalina y en una orden de aprehensión contra el intérprete. Sin embargo, la defensa legal del actor promovió un juicio de amparo y obtuvo una resolución favorable que dejó sin efectos dicha orden.

Los hechos que originaron la investigación habrían ocurrido durante la grabación de un videoclip musical en Coyoacán, en abril de 2026. IG vadhird

¿Qué dice el abogado de Vadhir Derbez sobre su caso?

Durante la conversación con Ciro Gómez Leyva, Enrique González Casanova cuestionó la manera en que se integró la carpeta de investigación. Según explicó, en aproximadamente 20 días se reunieron los elementos para solicitar una orden de aprehensión, un periodo que consideró inusual por la rapidez con la que se realizaron las diligencias.

Entre los aspectos que puso en duda se encuentra la atención que recibió la denunciante después de los hechos.

El litigante aseguró que existen grabaciones de seguridad y testimonios que, desde la perspectiva de la defensa, contradicen la versión de la denunciante. IG vadhird

El litigante señaló que, de acuerdo con la información que conoce la defensa, la joven acudió a la Fiscalía especializada en delitos sexuales aproximadamente una hora después del supuesto incidente y habría recibido atención de personal especializado.

También cuestionó que la declaración de la modelo, quien presuntamente no hablaba español, no contara con una traducción formal del inglés al español. A esto sumó dudas sobre los peritajes médicos y la cadena de custodia de una supuesta prueba de ADN.

No obstante, uno de los argumentos más importantes de la defensa tiene que ver con las grabaciones del lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

El abogado aseguró que el inmueble contaba con entre 50 y 60 cámaras de seguridad y que existen registros de varias horas antes y después del momento señalado por la denunciante.

Además, afirmó que cuentan con videos realizados por personas que participaron en la producción, así como testimonios de aproximadamente 50 o 60 personas que estuvieron presentes.

El abogado de Vadhir explicó cómo habría ocurrido la presunta agresión, según la denuncia, y qué responde la defensa. @vadhird

González Casanova sostuvo que las imágenes y otros elementos aportados demostrarían inconsistencias en la descripción del lugar y en los movimientos que, según la denuncia, habrían ocurrido durante la supuesta agresión.

¿Qué significa el amparo que consiguió Vadhir Derbez?

Otro de los puntos que el abogado quiso aclarar fue la situación jurídica del actor. Explicó que no se trata únicamente de una suspensión provisional, sino de un amparo en el que, según su interpretación, la jueza de distrito estudió los elementos que dieron origen a la orden de aprehensión y determinó dejarla sin efectos por considerarla inconstitucional.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina presentó un recurso de revisión, por lo que un Tribunal Colegiado deberá analizar la resolución. El procedimiento de investigación continúa y el amparo no equivale a una sentencia absolutoria sobre los hechos denunciados.

El hijo de Eugenio Derbez consiguió un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión, aunque el proceso legal todavía no concluye. IG vadhird

Por su parte, Vadhir reiteró que ha entregado pruebas y aseguró que el caso también estaría relacionado con un presunto intento de extorsión. Según su versión, recibió mensajes en los que le exigían 350 mil dólares a cambio de evitar que se difundiera información o se avanzara con la denuncia.

El actor manifestó que esta situación ha afectado su vida personal y profesional, además de provocar un desgaste emocional para su familia. Finalmente, tanto él como su abogado insistieron en que esperan que las pruebas sean valoradas dentro de las instancias correspondientes.

Mientras tanto, la primera denuncia continúa siendo el principal procedimiento legal confirmado públicamente contra el intérprete, en medio de una controversia que también ha sumado versiones sobre un segundo señalamiento relacionado con un viaje en crucero, del cual la defensa aseguró no tener conocimiento procesal.