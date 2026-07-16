El trastorno que impide a Consuelo Duval ingresar a La Casa de los Famosos México

Consuelo Duval es una de las actrices y comediantes más queridas de México. Gracias a su trayectoria y carisma, su nombre suele aparecer entre los favoritos del público cada vez que comienza la conversación sobre los posibles participantes de La Casa de los Famosos México.

En los últimos días surgieron rumores sobre una supuesta participación de la actriz en el popular reality; sin embargo, ella misma aclaró si aceptaría formar parte del programa y explicó la razón por la que no podría hacerlo.

Consuelo Duval aclara si participará en La Casa de los Famosos México

Durante la presentación de la nueva producción de su hijo, Michel Duval, la actriz fue cuestionada sobre los rumores que la colocaban como una posible integrante de La Casa de los Famosos México.

Sin rodeos, Consuelo Duval dejó claro que no contempla participar en el reality.

"Nunca, nunca en la vida. No, se los juro. Yo no soy candidata para La Casa de los Famosos porque tengo problemas mentales severos", expresó.

Con estas declaraciones, la actriz puso fin a las especulaciones sobre su posible ingreso al programa, uno de los más comentados de la televisión mexicana.

Consuelo Duval revela que vive con fobia social

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, los periodistas le preguntaron cuál era la principal razón por la que no aceptaría participar en un formato como La Casa de los Famosos México.

La actriz explicó que vive con fobia social, un trastorno que le provoca una fuerte ansiedad al convivir con personas desconocidas.

"Tengo fobia social, o sea, me genera mucha ansiedad estar con personas que no conozco, pero ansiedad mal, de que se me duermen las manos", compartió.

Consuelo Duval también comentó que actualmente recibe tratamiento médico y se encuentra medicada. No obstante, explicó que sigue siendo muy sensible a ciertas situaciones, como los ruidos y los entornos con muchas personas, por lo que considera que un reality de este tipo no sería adecuado para ella.

¿Cómo es una persona con fobia social?

De acuerdo con MedlinePlus, el trastorno de ansiedad o fobia social es un miedo intenso y persistente a situaciones en las que la persona puede sentirse observada, evaluada o juzgada por los demás, como reuniones, fiestas o eventos sociales.

Entre los síntomas más comunes se encuentran: ruborizarse con facilidad, dificultad para hablar, náuseas, sudoración excesiva, temblores, sensación intensa de ansiedad.

Los specialistas señalan que, ante estos síntomas, es importante acudir con un profesional de la salud mental para recibir un diagnóstico adecuado y el tratamiento correspondiente.

Por su parte, Mayo Clinic recomienda algunas medidas que pueden ayudar a controlar la ansiedad:

Buscar ayuda profesional lo antes posible.

Buscar ayuda profesional lo antes posible. Llevar un diario para identificar las situaciones que desencadenan la ansiedad.

Establecer prioridades y realizar actividades que generen bienestar.

Evitar el consumo de sustancias que puedan empeorar los síntomas.

Consuelo Duval revela por qué no participará en La Casa de los Famosos México Foto: Canva / Ilustrativa

Consuelo Duval es una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano, por lo que muchos de sus seguidores esperaban verla en La Casa de los Famosos México. Sin embargo, la actriz dejó claro que su bienestar y el cuidado de su salud son prioridad, razón por la que descartó por completo formar parte del reality.