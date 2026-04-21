Coachella volvió a salirse del horario y esta vez la consecuencia fue económica. El festival acumuló una multa por exceder el límite de tiempo durante su segundo fin de semana, luego de que presentaciones donde participaron Justin Bieber y el DJ Anyma se extendieran más de lo permitido por las autoridades locales.

El monto total asciende a 44 mil dólares, una cifra que no es nueva para el evento, pero que vuelve a poner el foco en una de las reglas más estrictas del festival: el horario de cierre.

¡Coachella vuelve a romper las reglas! Pagará miles de dólares en multas por 11 minutos de retraso Reuters

¿Por qué hay multas si Coachella se pasa del horario?

El reglamento de Coachella establece que los conciertos deben terminar antes de la 1:00 a.m. los viernes y sábados. Sin embargo, en esta edición, dos presentaciones no cumplieron con ese límite.

Por un lado, Anyma se extendió 9 minutos, lo que derivó en una multa de 24 mil dólares. Por otro, la participación de Justin Bieber en Coachella, que formó parte de uno de los momentos más comentados del fin de semana, superó el horario por 2 minutos, sumando 20 mil dólares adicionales.

En conjunto, estos retrasos activaron automáticamente las sanciones establecidas en el acuerdo con la ciudad de Indio, California.

La multa a Coachella por horario no es una medida improvisada. Desde 2013, el festival opera bajo un acuerdo legal que fija un toque de queda obligatorio para los shows, como parte de las regulaciones locales relacionadas con el ruido y el orden público.

Las condiciones son claras:

Los shows deben terminar a la 1:00 a.m. viernes y sábado

El domingo el límite es medianoche

Si el evento supera los 5 minutos de tolerancia, se aplica una multa de 20 mil dólares

Cada minuto adicional suma mil dólares extra

Este sistema hace que incluso retrasos mínimos se traduzcan en sanciones económicas importantes.

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Un problema recurrente en Coachella

La multa a Coachella 2026 se suma a una lista de sanciones similares en años recientes. El festival ha enfrentado este tipo de situaciones de forma constante, especialmente cuando los shows se alargan más de lo previsto.

En 2025, el evento fue multado con 20 mil dólares tras exceder el horario por apenas 3 minutos. En 2024, la cifra fue de aproximadamente 28 mil dólares por un retraso de 13 minutos.

El caso más alto ocurrió en 2023, cuando varios conciertos terminaron hasta 25 minutos tarde, lo que llevó a una penalización total de 117 mil dólares.

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La aparición de Justin Bieber y su impacto en el festival

Justin Bieber fue uno de los nombres que más atención generó durante el fin de semana. Su participación dentro de un set especial lo colocó en el centro de la conversación, pero también dentro del conteo oficial del tiempo del festival.

Las apariciones sorpresa son parte del ADN de Coachella, pero también implican ajustes en vivo que pueden afectar la duración de los shows. En este caso, esos minutos extra terminaron teniendo un costo.