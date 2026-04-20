Pepe Aguilar evita polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No soy vocero”

Pepe Aguilar fue abordado por la prensa durante un evento ecuestre, donde fue cuestionado sobre la polémica que rodea a su hija, Ángela Aguilar, y su esposo Christian Nodal, luego de que surgieran rumores de una posible separación.

Con un tono firme, el cantante evitó entrar en detalles y dejó claro que no piensa hablar por su hija ni alimentar especulaciones. “

Yo no soy el vocero de Ángela, pregúntenle a Ángela”, respondió de manera directa, marcando distancia de los comentarios que circulan en redes.

Las preguntas surgieron en medio de nuevas versiones sobre la relación de la pareja, que en los últimos meses ha estado bajo el escrutinio público desde su matrimonio.

Foto: Instagram angela_aguilar_ Especial

La boda religiosa fue pospuesta:

Cabe recordar que Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en una ceremonia privada en Cuernavaca, Morelos. Aunque también tenían planes de una boda religiosa, esta fue pospuesta.

Foto: Instagram nodal

De acuerdo con declaraciones del propio Nodal, la decisión se debió a temas de seguridad y a la situación en México, por lo que el evento en Zacatecas quedó en pausa.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha hecho declaraciones sobre los rumores recientes, mientras que el entorno de la pareja ha insistido en que continúan juntos, pese a las especulaciones que circulan en redes sociales.

Video de “Un vals” y la modelo parecida a Cazzu

El videoclip de “Un vals”, de Nodal, generó polémica luego de que la modelo elegida fuera comparada por miles de usuarios con Cazzu. Algunos internautas señalaron que se trataba de una provocación innecesaria, mientras que otros consideraron que la elección buscaba generar controversia y promocionar la canción.

La situación volvió a colocar el tema en la conversación pública y, de forma indirecta, también reavivó comentarios en torno a su matrimonio con Ángela Aguilar.

La situación en torno a Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa generando especulación en redes sociales, especialmente tras los rumores de una posible separación. Sin embargo, figuras cercanas como Pepe Aguilar han evitado profundizar en el tema, pidiendo que las preguntas se dirijan directamente a los involucrados.

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