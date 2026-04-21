Poncho de Nigris propone a Marcela Mistral tras baja de Lupita Villalobos de Supernova Génesis 2026

Lupita Villalobos quedó fuera de la cartelera de Supernova Génesis 2026 tras confirmarse que no podrá pelear por un problema de salud. La noticia sorprendió a seguidores del evento, ya que su combate formaba parte de los enfrentamientos más esperados.

Tras darse a conocer esta baja, el tema de un posible reemplazo comenzó a generar conversación tanto en redes sociales como entre participantes y figuras cercanas al evento. Uno de los nombres que rápidamente llamó la atención fue el de Marcela Mistral, quien viene de obtener un triunfo importante en Ring Royale tras ganarle a Karely Ruiz en una pelea.

Lupita Villalobos en los promocionales de Supernova. Foto: FB Supernova Boxing

Poncho de Nigris propone a Marcela Mistral

El tema tomó mayor relevancia luego de que Poncho de Nigris hablara sobre el escenario actual del evento. El también exintegrante de La Casa de los Famosos comentó que, en un principio, la organización consideró a Karely Ruiz como una opción para regresar al cuadrilátero, pero esto no se concretó debido a temas contractuales.

De acuerdo con sus declaraciones, existe una cláusula que impide que Karely pueda participar en este tipo de combates por un periodo determinado, lo que deja abierta la puerta para buscar otras opciones. En ese contexto, De Nigris no dudó en mencionar a su esposa como una candidata fuerte:

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“Ahí está la campeona Marcela, les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores”.

Además, dejó ver que existe disposición para dialogar con la organización y encontrar una solución que beneficie al evento.

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruiz, por contrato no puede pelear allá por 6 meses, pero si alguien habla conmigo, entonces puedo ver qué podemos hacer para que se haga posible y no tiene penalización (...), ¿cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos cosas por hablar”.

Lejos de generar polémica, Poncho de Nigris aseguró que su intención es aportar y ayudar a que el evento se mantenga sólido pese a los cambios recientes. Incluso reconoció que la organización enfrenta algunos ajustes importantes dentro de la cartelera.

En este sentido, también mencionó la pelea entre Alana y la argentina Flor Vigna, quien se integró al evento tras la salida de Samadhi Zendejas. Sobre esto, dejó claro que existe disposición para apoyar.

“Estamos para sumar, si es necesario apoyarlos en lo que necesiten, ahí estamos, veo que andan batallando con su pelea estelar, estamos abiertos para resolver cualquier inconveniente, que les vaya con madre, la competencia siempre es buena”.

¿Por qué Lupita Villalobos no peleará?

La salida de Lupita Villalobos fue confirmada mediante un comunicado oficial en el que se detallaron las razones médicas que impiden su participación. Según lo informado, la decisión se tomó después de una serie de evaluaciones realizadas en los últimos días.

“El Consejo Mundial de Boxeo, en conjunto con la Comisión de Box de la CDMX, y la organización de Supernova, informa que tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural”.

Lupita Villalobos entrenando boxeo. Foto: FB Supernova Boxing

Este diagnóstico llevó a los especialistas a determinar que no era seguro que subiera al ring para enfrentar a Kim Shantal, priorizando su salud por encima de cualquier otro factor.

“La salud y la protección de quienes participan en nuestros eventos son una prioridad, el boxeo no se improvisa, existen protocolos claros y deben cumplirse (...), esta decisión puede generar molestias, pero su bienestar es más importante y está por encima de cualquier aspecto”.

PJG