The Strokes en Coachella: condenan bombardeos en Irán y Gaza

The Strokes cerró su presentación en el segundo fin de semana de Coachella con un fuerte mensaje político que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y entre los asistentes al festival.

Al final del show, la banda acompañó su actuación con un montaje de video proyectado en las pantallas del escenario, donde se mostraban distintos eventos históricos y conflictos internacionales. El material incluía referencias a intervenciones de la CIA en cambios de gobierno, además de imágenes relacionadas con bombardeos en Medio Oriente.

Foto: Captura Coachella

Uno de los momentos más comentados fue el uso de la canción “Oblivius”, que no interpretaban en vivo desde 2016 y que acompañó el mensaje visual, reforzado por la frase “¿De qué lado estás?”, que resonó como parte del discurso final del show.

El contenido del video también abordó temas como el asesinato de Martin Luther King Jr. y otros episodios políticos y sociales de distintas épocas, lo que convirtió el cierre del concierto en una de las presentaciones más comentadas del festival.

Las proyecciones también aludieron a distintos episodios históricos, como el derrocamiento de gobiernos en varios países, lo que sumó un elemento de crítica poco común en este tipo de eventos. El enfoque del mensaje, claro y contundente, contrastó con el ambiente habitual del festival.

Foto: Instagram thestrokes

Un fan que compartió el momento en redes sociales escribió en X que ese habría sido “el instante en que The Strokes se aseguraron de no volver a pisar Coachella”, mostrando orgullo por la postura de la banda. Sin embargo, esta idea de un posible veto parece poco probable, ya que el grupo ya tiene confirmada su participación como cabeza de cartel en el próximo festival Goldenvoice en el sur de California, programado para agosto.

Foto: Instagram thestrokes

Mientras algunos asistentes celebraron la postura del grupo por utilizar el escenario para visibilizar conflictos globales, otros consideraron el momento como polémico dentro de un evento musical. Aun así, la banda continúa con su agenda de presentaciones, incluyendo una gira mundial programada para los próximos meses.

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