Top Gun regresa a cines en México por su 40 aniversario: fecha y detalles del reestreno

Top Gun regresa a la pantalla grande para celebrar su 40 aniversario con un evento especial que permitirá al público en México revivir una de las películas más representativas del cine de acción. Este reestreno permanecerá en cartelera durante una semana, por lo que no puedes perder la oportunidad de verla en la pantalla grande.

¿Cuándo se estrenará Top Gun en su 40 aniversario en los cines?

El público mexicano podrá volver a ver Top Gun en cines a partir del 13 de mayo. La distribución será a nivel nacional en complejos seleccionados, por lo que se recomienda revisar la cartelera local tanto en línea como en taquillas para conocer funciones y disponibilidad.

Cortesía

Este reestreno tendrá una duración limitada de una semana, además, se ofrecerá en formatos de alta calidad como 4DX, ScreenX e IMAX, opciones que buscan resaltar las escenas aéreas que hicieron famosa a la película.

La historia se centra en un grupo de pilotos de élite de la Armada que entrenan en la escuela conocida como “Top Gun”, donde compiten por destacar como los mejores. En medio de este entorno aparece Pete “Maverick” Mitchell, un piloto con gran talento que constantemente desafía los límites establecidos.

Top Gun: Maverick también regresa a salas

Como parte de esta celebración, también estará disponible Top Gun: Maverick, la secuela estrenada en 2022 que se convirtió en un éxito mundial al recaudar más de 1,500 millones de dólares y posicionarse como la película más taquillera en la historia de Paramount Pictures.

Instagram

En esta entrega, Maverick continúa su carrera como piloto después de más de tres décadas de servicio. La historia lo muestra entrenando a una nueva generación de aviadores para una misión especial, donde también se encuentra Bradley Bradshaw, conocido como “Rooster”, hijo de su antiguo compañero Goose.

Top Gun, Un clásico que mantiene su relevancia

Desde su lanzamiento, Top Gun logró consolidarse como una de las películas más influyentes de su época.

Especial

Reportes de la época señalaron que su estreno influyó en el aumento de inscripciones a la Marina de Estados Unidos, lo que demuestra el alcance que tuvo más allá del entretenimiento.

La banda sonora también jugó un papel importante en su éxito, con temas que se volvieron reconocidos y que siguen asociados con la película.

PJG