El aire se carga de una electricidad distinta; es el murmullo de miles de fans convergiendo entre cosplays (disfraces detallados de personajes) vibrantes y luces de neón. La CCXPMX 2026 no es solo una convención, es un despliegue sensorial donde el arte y el fandom se funden.

Bajo la dirección OCESA y los organizadores originales de Brasil, este festival garantiza una experiencia de estándar internacional. Esta edición superará en escala y sorpresas a sus antecesoras, consolidando a la CDMX como el epicentro geek de Latinoamérica.

CCXPMX 2026: fechas, artistas invitados y cómo llegar a Centro Citibanamex Instagram

¿Cuáles son las fechas confirmadas para la CCXPMX 2026?

La CCXPMX 2026 se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo de 2026 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. El evento contará con una noche previa exclusiva, conocida como "Spoiler Night", el jueves 30 de abril.

Este calendario ha sido diseñado para aprovechar el fin de semana largo, permitiendo que visitantes de otros estados se sumen a la celebración. Las puertas abrirán desde la mañana para ofrecer más de 12 horas diarias de contenido ininterrumpido.

Es vital que los asistentes consideren que el acceso a los paneles más esperados suele requerir filas anticipadas. La organización ha prometido una logística de flujos optimizada para evitar aglomeraciones innecesarias en los pasillos principales.

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Artistas invitados y talento estelar en la CCXPMX 2026

El cartel de la CCXPMX 2026 incluye a figuras de renombre mundial de franquicias de superhéroes y directores de culto. Aunque la lista completa se revela paulatinamente, nombres de grandes estudios ya resuenan en los pasillos de la industria.

Además del talento frente a cámara, el "Artists' Valley" recibirá a ilustradores icónicos que han dado vida a los cómics más influyentes. Este espacio es el corazón visceral del evento, donde el trazo original es el protagonista.

La interacción con los invitados no se limita a autógrafos; se esperan masterclasses (clases impartidas por expertos) y sesiones de preguntas y respuestas. La posibilidad de escuchar de primera mano los secretos de producción añade un valor intelectual incalculable a la entrada.

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Guía de transporte para llegar al Centro Citibanamex en 2026

Para llegar a la CCXPMX 2026, la opción más recomendada es el uso de transporte público y los shuttles (autobuses de corta distancia) especiales. Estos últimos saldrán de puntos clave como Metro Auditorio y Metro Polanco hacia el recinto.

Si optas por vehículo particular, el Centro Citibanamex cuenta con estacionamiento, aunque su capacidad suele agotarse rápidamente. Se sugiere utilizar apps de transporte compartido para evitar el estrés del tráfico pesado habitual en la zona de Lomas de Sotelo.

Para quienes viajan desde fuera de la ciudad, hay hoteles con convenios directos que ofrecen transporte gratuito al evento. Verifica siempre las rutas oficiales en el sitio web de CCXP para evitar desvíos por obras viales programadas en la zona.

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¿Vale la pena asistir a la CCXPMX 2026?

La CCXPMX 2026 es una inversión imperdible para cualquier amante de la narrativa visual. La expo de este año se siente más madura, equilibrando el hype (expectativa generada) comercial con el arte independiente.

Es fascinante observar cómo el minimalismo de algunos stands contrasta con la opulencia de las experiencias inmersivas. No es solo ir a comprar mercancía; es habitar un universo diseñado específicamente para la validación del entusiasta.

Si buscas una experiencia que trascienda la pantalla y te permita conectar con los creadores de tus historias favoritas, este es el lugar. La logística parece estar a la altura de la ambición artística de esta edición 2026.

Ficha Técnica del Evento