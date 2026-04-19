Billie Eilish cumplió su sueño como la 'One Less Lonely Girl' de Justin Bieber en Coachella

Billie Eilish fue una de las grandes sorpresas del segundo fin de semana de Coachella 2026, luego de aparecer inesperadamente durante la presentación de Justin Bieber. La reacción del público no se hizo esperar, ya que miles de asistentes fueron testigos de este encuentro que unió a dos generaciones de fans en un mismo escenario.

Durante el espectáculo, el ambiente se transformó en uno de los más memorables del festival. La presencia de la cantante no solo sorprendió, sino que también añadió un significado especial al show, ya que muchos seguidores conocen la historia de admiración que ella ha tenido hacia Bieber desde muy joven.

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Billie Eilish y su amor hacia la música de Justin Bieber

Desde hace varios años, Billie Eilish ha expresado públicamente que fue fan de Justin Bieber durante su infancia. En 2019, incluso compartió una fotografía en la que aparecía en su habitación rodeada de pósters del cantante, lo que evidenciaba el nivel de admiración que sentía por él antes de convertirse en una artista reconocida a nivel mundial.

Con el paso del tiempo, ese fanatismo evolucionó hasta convertirse en una conexión real entre ambos artistas. Verlos juntos en Coachella representó para muchos seguidores un sueño en el que una fan logró compartir escenario con su ídolo.

Billie Eilish

Billie Eilish es la “One Less Lonely Girl” en Coachella 2026

Uno de los puntos más destacados del show que dio Justin Bieber en Coachella 2026 fue la interpretación de “One Less Lonely Girl”, una canción emblemática en la carrera del cantante. Este tema es recordado porque, en sus conciertos, el cantante solía invitar a una fan al escenario para dedicarle la canción, convirtiendo ese instante en un recuerdo inolvidable.

La letra del tema habla de conquistar a alguien y sanar un corazón roto, lo que hizo que la dinámica fuera especialmente significativa para sus seguidoras. Durante años, muchas fans soñaron con ser elegidas para subir al escenario, por lo que ver a Billie en ese lugar fue muy emotivo para muchos.

Captura de pantalla

Cabe mencionar que Billie Eilish no fue una artista invitada para presentarse con Justin Bieber, sino que se encontraba en las primeras filas viendo el concierto, por lo que cuando fue llamada para subir al escenario su sorpresa fue evidente.

Captura de pantalla

El show de Justin Bieber en Coachella 2026

En lugar de ofrecer un espectáculo convencional, Justin Bieber optó nuevamente por un concepto que conecta su presente con sus inicios. En medio del concierto, utilizó videos de sus primeras etapas musicales, reproducidos desde YouTube, mientras cantaba en sincronía con su versión más joven.

En su primera noche en el festival, el cantante realizó esta dinámica por lo que a muchos no les pareció que Justin Bieber recurriera a esta dinámica durante su show, especialmente tras saberse que había sido el artista al que más le habían pagado por presentarse en Coachella.

PJG