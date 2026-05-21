Después de que Christian Nodal enseñara la habitación que preparó para Inti en la casa donde vive con Ángela Aguilar, las críticas no tardaron en aparecer. Entre quienes reaccionaron estuvo Kunno, amigo cercano de la pareja, quien salió a defender al cantante y terminó hablando también sobre la relación de Ángela con la hija de Cazzu.

El influencer fue abordado por medios de comunicación y aunque al principio tomó el tema con humor, después dejó clara su postura sobre la polémica que sigue rodeando a Nodal desde que hizo pública su relación con Ángela Aguilar.

Kunno no se quedó callado: Así defendió a Christian Nodal tras ataques por el cuarto de Inti IG papikunno

Kunno pidió separar los problemas de Cazzu y Christian Nodal

Todo comenzó luego de que Christian Nodal compartiera un video mostrando parte de la habitación que acondicionó para Inti dentro de su casa. El cantante dejó ver algunos detalles de la decoración y el espacio pensado para recibir a su hija.

Aunque varios seguidores aplaudieron el gesto, otros aprovecharon para volver a criticar al intérprete de regional mexicano, especialmente por toda la polémica que ha existido desde su separación de Cazzu y su posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

Las reacciones crecieron tanto que incluso Kunno terminó siendo cuestionado sobre el tema durante un encuentro con medios.

Kunno defendió a Christian Nodal tras las críticas por la habitación de Inti IG papikunno

“Ni idea, tengo mi habitación y no me meto en los otros cuartos”, respondió primero entre risas.

Pero después el influencer decidió hablar más seriamente sobre la situación.

Durante la entrevista, Kunno dejó claro que, para él, Inti no debería verse involucrada en los problemas o discusiones que existen alrededor de sus papás.

“La niña no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de todos”, comentó.

El creador de contenido también señaló que ninguna familia es perfecta y que lo importante es tratar de hacer las cosas lo mejor posible.

“Nadie tiene una familia perfecta y nos toca simplemente ser lo mejor que podamos”, añadió.

Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención porque desde hace tiempo Kunno ha mostrado públicamente la buena relación que mantiene tanto con Nodal como con Ángela Aguilar, incluso en medio de las críticas constantes que reciben en redes sociales.

Así es la amistad de Kunno con Ángela Aguilar

Aunque mucha gente se ha preguntado por qué Kunno se mantiene tan cercano a la pareja, el influencer ya había explicado antes que su amistad con Ángela Aguilar comenzó en un momento complicado para él.

Según ha contado, cuando enfrentó ataques fuertes en redes sociales, Ángela fue una de las personas que le mostró apoyo y cariño. Por eso ahora él también suele respaldarla públicamente.

Durante la misma entrevista, Kunno aprovechó para hablar bien de la cantante y asegurar que, desde lo que él conoce, no existe ningún problema entre ella y las personas involucradas en esta historia.

“Ángela es una persona llena de amor”, comentó.

El influencer también aseguró que la intérprete de “Qué agonía” no tiene conflictos con nadie y dejó entrever que estaría completamente abierta a convivir con Inti.

Así es la amistad de Kunno con Ángela Aguilar IG papikunno

Nodal y Ángela siguen bajo la mirada del público

Desde que confirmaron su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar no han dejado de recibir comentarios divididos en redes sociales.

Gran parte de las críticas surgieron por la cercanía entre ambos poco tiempo después de la separación del cantante con Cazzu, mientras que otros usuarios constantemente opinan sobre la manera en que manejan su vida personal públicamente.

A pesar de eso, la pareja continúa compartiendo momentos juntos y manteniéndose activa en sus respectivos proyectos musicales.

Ahora, la habitación de Inti volvió a poner el tema sobre la mesa y terminó provocando que Kunno también se involucrara públicamente para defender tanto a Nodal como a Ángela Aguilar.