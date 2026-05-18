La inesperada reacción de Cazzu al ser cuestionada sobre Christian Nodal

La visita de Cazzu a México no pasó desapercibida. La cantante argentina llegó a la Ciudad de México acompañada de su hija Inti para participar en uno de los festivales musicales más importantes del país, pero inevitablemente las preguntas sobre Christian Nodal volvieron a perseguirla.

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal?

Aunque se mostró amable con la prensa, hubo un momento en el que su reacción dejó claro que existen temas sobre los que ya no puede —o no quiere— hablar públicamente. Desde su llegada al aeropuerto capitalino, la intérprete fue rodeada por reporteros interesados tanto en su carrera musical como en los detalles de su vida personal.

La cantante argentina evitó hablar sobre Christian Nodal por motivos legales. Especial

Con una actitud tranquila y sonriente, Cazzu habló sobre el éxito de su gira y el cariño que ha recibido de sus fans en distintos países. Incluso aprovechó para expresar la admiración y el respeto que siente por algunos colegas del medio artístico.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando las preguntas comenzaron a enfocarse en la relación de su hija con Christian Nodal y en los rumores que continúan rodeando a la expareja. Ahí, la artista cambió el tono y respondió de manera tajante.

No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones”, dijo frente a las cámaras.

“No tengo permitido hablar de esas cuestiones”, declaró ante la prensa. IG nodal

La artista argentina también fue cuestionada sobre las imágenes compartidas por Nodal sobre la habitación de Inti, y sobre las posibles convivencias familiares. Pero nuevamente, prefirió guardar silencio y evitar cualquier comentario que pudiera generar más polémica.

¿Por qué Cazzu no puede hablar sobre Christian Nodal?

La reacción llamó la atención porque, aunque Cazzu mantuvo la calma, sí dejó ver cierta incomodidad ante la insistencia de algunos medios. La cantante pidió comprensión y explicó que, aunque quisiera responder, hay límites legales que debe respetar.

Durante el Festival Tecate Emblema, Cazzu pidió respeto y evitó ataques contra Nodal. Grosby Group

Aunque evitó dar detalles específicos, insistió en que actualmente no puede responder preguntas relacionadas con ese aspecto de su vida.

Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron que estableciera límites claros sobre su privacidad y la de su hija.

Así reaccionó Cazzu a la 'Ley Cazzu'

Cazzu sí habló de un tema que la tomó por sorpresa: la llamada 'Ley Cazzu', una iniciativa impulsada en Michoacán para proteger a niñas, niños y madres que enfrentan abandono parental.

Cazzu confesó sentirse halagada de representar problemáticas que viven muchas madres. Instagram: Cazzu

Aunque aclaró que ella no participó directamente en la creación del proyecto, confesó sentirse halagada de que su historia haya servido para visibilizar una problemática tan delicada.

Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás”, comentó con sinceridad.

Cazzu pide respeto para Christian Nodal

El momento más comentado ocurrió horas después durante su presentación en el Festival Tecate Emblema. En pleno show, algunos asistentes comenzaron a lanzar gritos ofensivos contra Christian Nodal y su actual pareja.

Lejos de alimentar la polémica, Cazzu reaccionó de forma inesperada. La cantante interrumpió por unos segundos el concierto para pedirle al público que detuviera los insultos.

La intérprete dejó claro que actualmente prefiere enfocarse en su música y su carrera. Especial

Con una sonrisa y tomando la situación con humor, pidió enfocarse en la música y disfrutar del momento. Su actitud fue celebrada en redes sociales, donde muchos destacaron su madurez y la manera en que manejó la situación.

Tenemos una oportunidad hermosa de escuchar mucha música diferente”, dijo ante el público, tratando de desviar la conversación lejos del escándalo mediático.

La reacción de Cazzu dejó ver que, aunque su vida personal continúa generando enorme interés, ella está decidida a proteger ciertos aspectos de su intimidad y enfocarse principalmente en su carrera musical.