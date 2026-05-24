Wendy Guevara y varios famosos viven momentos de tensión en un avión rumbo a Seúl; esto pasó

Wendy Guevara, Pedro Sola, Lolita Cortés y otros famosos vivieron un susto cuando el vuelo en el que viajaban terminó en un aterrizaje de emergencia durante la madrugada de este domingo, luego de que una aeronave que viajaba desde la Ciudad de México hacia Corea del Sur presentara un problema técnico relacionado con el parabrisas.

La situación rápidamente comenzó a generar conversación en redes sociales porque dentro del avión viajaban varias celebridades e influencers mexicanos que documentaron parte de lo ocurrido.

Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara, Vanessa Labios 4K, La Bebeshita, Lola Cortés, Celia Lora y Pedro Sola fueron algunos de los pasajeros que compartieron mensajes y videos sobre la experiencia que vivieron mientras el vuelo era desviado de regreso a México.

Wendy Guevara relata qué ocurrió durante el vuelo

A través de sus historias de Instagram, Wendy Guevara contó que el vuelo ya llevaba aproximadamente dos horas de trayecto cuando se presentó el inconveniente. La influencer explicó que el parabrisas del avión sufrió un daño y que por esa razón la aeronave tuvo que regresar a la Ciudad de México.

IG @soywendyguevaraoficial

“Ya estábamos. En camino teníamos unas 2 horas o un poco más. En el vuelo. Se estrelló el parabrisas y ahora de regreso todos a montarnos a otro avión. Pero todo está bien”, escribió hace unas horas.

Más tarde, Wendy volvió a publicar contenido para explicar que la salida hacia Corea del Sur había sido reprogramada para la mañana de este domingo mientras se realizaban las revisiones correspondientes al avión.

“Van a arreglar el parabrisas del avión porque se dañó y pues no podíamos volar así por nuestra seguridad, tuvimos que regresarnos y pues vamos a ver qué pasa”, sentenció.

Instagram

La creadora de contenido también dejó ver que, pese al susto, todos los pasajeros se encontraban bien y que el regreso ocurrió sin mayores complicaciones.

Lola Cortés cuenta cómo vivieron la emergencia

La actriz y cantante Lola Cortés también habló sobre el tema en sus redes sociales. Antes del incidente había comentado que enfrentaría un vuelo de varias horas acompañada de su psiquiatra debido a la claustrofobia que padece y que incluso viajaba medicada para sentirse más tranquila durante el trayecto.

Lolita Cortés

“Son las cuatro de la mañana, más o menos y estamos en el aeropuerto de México porque el piloto dijo que uno de los cristales de sus ventanas estaba quebrado o algo así y teníamos que regresar y nos regresaron a México”, dijo mientras esperaba un nuevo vuelo a su destino.

Pedro Sola revela momentos de preocupación

Quien también decidió compartir su experiencia fue Pedro Sola. El conductor de televisión publicó un video en TikTok donde habló sobre la tensión que se vivió luego de que la tripulación informara sobre el daño en el parabrisas del avión mientras se encontraban sobre el Mar Pacífico.

Foto: @tiopedritosola

“Resulta que nos acaban de informar que se rompió el parabrisas y hay que regresar y todo es tan incierto que te dicen: ‘allá los van a recibir los empleados de la empresa y ahí van a definir que hacen con ustedes’. Que va a estar preparado otro avión, yo francamente no les creo, así es que seguiremos reportando”.

Cabe mencionar que los tripulantes de dicho vuelo fueron llevados a la Ciudad de México, en donde horas después tomaron otro vuelo con destino a Seúl.