Nodal registra la marca 'El Forajido' en medio de supuesta pelea legal con su padre

Nodal atraviesa uno de los momentos más complejos de su trayectoria, no solo por su vida personal, sino por una situación legal y profesional que podría cambiar el rumbo de su carrera. Mientras muchos seguidores estaban atentos a una posible boda en mayo, el cantante ha enfocado su atención en resolver un conflicto con su padre y mánager, Jaime González, que ya dejó de ser un simple rumor.

En los últimos días, la situación ha tomado mayor relevancia debido a las implicaciones que tiene sobre su identidad artística. La disputa no solo involucra temas familiares, sino también el control de su nombre, su música y su imagen pública, aspectos fundamentales para cualquier artista en la industria actual.

Foto: Cuartoscuro.com

Nodal registra “El Forajido”

Como parte de este proceso, Christian Nodal inició el registro de una nueva marca bajo el nombre “El Forajido”, un paso importante en su intención de independizarse profesionalmente. La solicitud fue presentada el 22 de abril ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Este movimiento surge luego de que el propio cantante hiciera una declaración que sorprendió a sus seguidores y cambió la narrativa sobre su situación actual: “No soy dueño ni de mi nombre”.

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La marca “El Forajido” no es un concepto nuevo dentro de su carrera, pero ahora cobra un sentido distinto. Según el trámite realizado, el registro contempla actividades relacionadas con entretenimiento, educación y cultura, lo que coincide con áreas clave de su trabajo como artista.

El conflicto entre Nodal y su papá por el control de su carrera

El problema entre el cantante y su padre, Jaime González, tiene raíces más profundas de lo que parecía en un inicio. De acuerdo con registros en el IMPI, existen al menos tres marcas relacionadas con “Nodal” que abarcan desde productos hasta presentaciones en vivo, y que actualmente están bajo control de la empresa familiar JG Music.

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Esta situación habría limitado la capacidad del artista para tomar decisiones independientes sobre su carrera. Por ello, el registro de una nueva marca podría representar el primer paso para construir una estructura propia que le permita manejar sus proyectos sin intermediarios.

Uno de los momentos que intensificó este conflicto fue la polémica generada por el video de la canción “Un vals”. En este material, apareció una modelo con características similares a una expareja del cantante, lo que generó comentarios y especulaciones.

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Ante esto, Nodal dejó claro que no tuvo control total sobre la producción, lo que evidenció posibles diferencias internas en la toma de decisiones.

Desde finales de 2025, comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento entre Nodal y sus padres. Algunas teorías señalaban la influencia de Pepe Aguilar como un factor en esta situación, aunque el propio artista desmintió estas afirmaciones.

Sin embargo, ciertos hechos alimentaron las especulaciones. Uno de ellos fue la ausencia de sus padres en celebraciones organizadas por Ángela Aguilar con motivo de su cumpleaños, lo que llamó la atención de seguidores y medios.

Christian Nodal. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

El conflicto no solo ha tenido repercusiones legales y personales, sino también en su agenda profesional. La cancelación de un concierto en Chile, atribuida a problemas logísticos, generó dudas sobre la gestión actual de su equipo de trabajo.

Estas situaciones han fortalecido la percepción de que existen fallas en la administración de su carrera, lo que podría estar relacionado con el conflicto en curso.

Un mensaje de Nodal que habría sido una indirecta a sus papás

Durante un concierto en Querétaro, el cantante compartió mensajes que muchos interpretaron como reflejo de su situación actual. Frente a su público, expresó:

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“La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes. Gracias a Dios también me pueden poner donde quieran, a mí ya no me tumba nada ni nadie en esta vida”.

Estas palabras aumentaron la conversación en redes sociales y reforzaron la idea de que atraviesa un momento de ruptura personal y profesional.

PJG