"Predicciones" de Los Simpson que se han cumplido 

Hoy se cumplen 39 años del estreno de Los Simpson, una de las series animadas más influyentes y longevas de la televisión. A lo largo de casi cuatro décadas, la familia amarilla de Springfield ha marcado a varias generaciones con su humor, crítica social y momentos que ya forman parte de la cultura pop.

A lo largo de los años, “Los Simpson” se han ganado reconocimiento no solo por su humor, sino también por las llamadas “predicciones” que han sorprendido a muchos espectadores. La serie ha presentado situaciones que, con el paso del tiempo, parecen haberse hecho realidad, desde avances tecnológicos hasta hechos políticos.

En redes sociales, esta teoría ha tomado cada vez más fuerza, aunque en su mayoría de hechos, se trata de coincidencias o de una sátira social muy bien construida, estos “aciertos” han alimentado la idea de que la producción se adelanta a su tiempo y observa con atención lo que ocurre en el mundo.

A continuación, te presentamos algunas de las situaciones que para muchos han sido consideradas como “predicciones” de Los Simpson:

Donald Trump:

Una de las más comentadas es la relacionada con la presidencia de Donald Trump. En el episodio “Bart to the Future” (2000), se menciona de manera simbólica que Lisa Simpson hereda una crisis económica tras el gobierno de Trump. Años después, en 2016, el empresario fue elegido presidente de Estados Unidos tras vencer a Hillary Clinton, lo que llevó a muchos fanáticos a retomar el capítulo como una de las coincidencias más sorprendentes de la serie.

Compra de Fox por Disney:

Otra situación que llamó la atención fue la compra de Fox por Disney. En un episodio de 1998 se muestra un letrero donde 20th Century Fox aparece como “una división de Walt Disney Co.”, algo que en su momento parecía solo una broma dentro del guion, pero a casi dos décadas después terminó ocurriendo en la vida real.

Foto: Especial

Tecnología:

También se han señalado referencias tecnológicas. En la temporada 6, el episodio “La boda de Lisa” (1995), se muestra a un personaje comunicándose mediante un reloj inteligente, algo que años después se popularizó con dispositivos similares. Ese mismo capítulo incluye una escena donde Lisa habla con Marge a través de una pantalla, una dinámica muy parecida a lo que hoy conocemos como videollamadas.

Foto: Especial

Un ataque:

Una de las prediciciones más comentados es el capítulo “Springfield próspero o problemas con el juego” (1993), que parodia el espectáculo de los ilusionistas Siegfried y Roy en Las Vegas. En el episodio, uno de los tigres ataca a Roy, algo que años después ocurrió en la realidad, cuando en 2003 uno de los felinos hirió gravemente a uno de los magos durante una presentación.

Foto: Especial

Bosón de Higgs:

Una de las más comentadas es la del Bosón de Higgs, donde en 1998 Homero aparece escribiendo en una pizarra una fórmula que, según los fanáticos, anticipaba la masa de esta partícula, la cual fue descubierta en 2012.

"Pez de tres ojos”:

Otra escena recordada es la del “pez de tres ojos”, que aparece en la temporada 2 (1990), cuando Bart pesca un animal mutado cerca de la planta nuclear, algo que muchos relacionan con un caso real en Argentina.

Foto: Diario Uno

Capitolio:

En años recientes, se volvió viral una escena de La casita del terror XXXI, donde se muestra un escenario caótico en enero, que algunos compararon con las imágenes del asalto al Capitolio en 2021.

Foto: Especial

¿Lesión de Neymar?

En un guiño al Mundial de Brasil 2014 dentro del episodio 16 de la temporada 25, titulado “You Don’t Have to Live Like a Referee”, emitido meses antes del torneo. En este capítulo aparece un jugador brasileño llamado “El Divo”, con un parecido físico notable a Neymar, quien termina saliendo en camilla tras una fuerte falta, lo que con el tiempo muchos relacionaron con la lesión del futbolista posterior a la serie.

Foto: Especial

En uno de los casos más comentados dentro de las supuestas “predicciones” de Los Simpson, se ha señalado una referencia a una posible final del Mundial entre México y Portugal en 2026, mostrada en un letrero que apareció en un episodio de 1997.

El caso de Los Simpson y las llamadas “predicciones” vuelve a mostrar más un fenómeno de interpretación y viralidad en redes sociales que una capacidad real de anticipar el futuro.

Muchas de las coincidencias que se les atribuyen parten de escenas satíricas o generales que, con el tiempo, se reinterpretan a la luz de hechos reales. Aun así, estas comparaciones han reforzado la conversación alrededor de la serie y su forma de retratar el mundo con humor e ironía.

cva*