'Canelo' Álvarez sorprende a Fernanda Gómez con lujoso regalo por sus 30 años

El boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez sorprendió este viernes a su esposa, la empresaria Fernanda Gómez, con una espectacular celebración por su cumpleaños 30. La influencer documentó en sus redes sociales los lujosos detalles del festejo matutino.

El campeón mexicano organizó una sorpresa romántica deslumbrante para la madre de sus hijas. El recinto amaneció adornado con gigantescos osos y corazones construidos totalmente con rosas rojas. Letreros florales monumentales delinearon las frases "Feliz cumpleaños" y "HBD Amor" justo en el centro de la sala.

Las hijas de la pareja, María Fernanda y la pequeña Eva Victoria, posaron sonrientes entre los impresionantes arreglos florales. La modelo tapatía difundió estos momentos familiares a través de varios videos en Instagram. La celebración escaló minutos después con la llegada de músicos para dedicarle una emotiva serenata a la festejada.

El pugilista demostró nuevamente su lado más detallista fuera de los encordados. Los fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y elogiaron el gigantesco detalle floral. El festejo de este 3 de julio superó las expectativas de sus millones de seguidores en plataformas digitales.

Un romance de campeonato

'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez iniciaron su historia de amor en el transcurso de 2016. Durante ese año comenzaron a caminar juntos por las alfombras rojas de distintos eventos sociales. También publicaron sus primeras fotografías de pareja en internet y confirmaron así su relación formal.

En aquel periodo, la modelo ya desarrollaba sus primeros proyectos empresariales. Por su parte, el boxeador disfrutaba un momento cumbre dentro de su carrera deportiva. Poco tiempo después sorprendieron al medio del espectáculo al terminar su noviazgo de forma abrupta y silenciosa.

Fernanda Gómez y su familia con 'Canelo'. Foto de IG: Fernanda Gómez

Ambos mantuvieron un perfil bajo y ocultaron los motivos reales de aquella ruptura. Posteriormente superaron sus diferencias, retomaron el romance y anunciaron el embarazo de la influencer mexicana. En diciembre de 2017 festejaron con gran alegría el nacimiento de su primera hija, María Fernanda.

La familia continuó su expansión con la llegada de la pequeña Eva Victoria, nacida el 8 de agosto de 2025. El ídolo del boxeo alcanzó la cifra de cinco herederos con este último nacimiento. Previamente procreó a Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel durante sus relaciones sentimentales pasadas.

Boda de ensueño y apoyo incondicional

El amor de la pareja llegó al altar durante el mes de mayo de 2021. Los novios protagonizaron primero un enlace civil exclusivo frente al mar de Punta Mita, en Nayarit. Siete días después paralizaron el tráfico para jurarse amor eterno dentro de la imponente Catedral de Guadalajara.

La fiesta posterior acaparó las portadas y figuró como el evento social del año en México. Los asistentes bailaron al ritmo de conciertos privados de Los Ángeles Azules, Maná, Prince Royce y Mon Laferte. Estrellas del deporte y artistas internacionales acompañaron a los recién casados hasta la madrugada.

Canelo entre las flores que le regaló a Fernanda Gómez. Foto de IG: Fernanda Gómez

Desde entonces, la empresaria acompaña fielmente al boxeador en cada paso de su trayectoria profesional. Las cámaras capturan constantemente su presencia durante los pesajes oficiales y las tensas conferencias de prensa. Sus gritos de apoyo desde las primeras filas marcan cada asalto en las peleas de campeonato.

Al sonar la campana final, la postal familiar sobre el ring representa una tradición irrompible. La esposa y las hijas del campeón suben al cuadrilátero para abrazar al ganador entre aplausos del público. Este cumpleaños 30 reafirma la solidez del matrimonio más famoso del boxeo actual.