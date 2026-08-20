Muere Bruno, el perrito de Paty Navidad; la actriz lo despide con emotivo mensaje

Paty Navidad atraviesa un momento difícil tras la muerte de Bruno Navidad, su perrito y compañero de vida durante más de 14 años. La actriz y cantante compartió la noticia en redes sociales, donde dedicó un emotivo mensaje para despedirse de quien consideraba parte fundamental de su familia.

La pérdida ocurre mientras Paty Navidad participa en Top Chef VIP, por lo que la artista enfrenta el duelo al mismo tiempo que continúa con sus compromisos profesionales.

A través de Instagram, la actriz expresó el dolor que le dejó la partida de Bruno y habló del vacío que ahora siente en casa.

“Dejas un vacío y un silencio enorme en casa, una gran ausencia que no sé cómo podré superar”, escribió.

¿Qué le pasó al perrito de Paty Navidad?

Paty Navidad confirmó el fallecimiento de Bruno Navidad, su mascota de más de 14 años. Hasta el momento, la actriz no ha revelado públicamente la causa de muerte de su perrito, por lo que no existen detalles confirmados sobre qué provocó su partida.

Bruno fue una presencia constante en la vida de Paty Navidad y, de acuerdo con sus publicaciones, ocupaba un lugar muy especial dentro de su familia.

La actriz lo describió como un compañero incondicional, un amigo fiel y una presencia que durante años llenó su vida de amor y recuerdos.

“Bruno no fue simplemente un compañero; fue parte de la familia, un amor incondicional, un fiel amigo y una presencia que durante tantos años llenó sus vidas de momentos inolvidables”, compartió.

Paty Navidad despide a Bruno con emotivo mensaje

En su despedida, Paty Navidad se refirió a Bruno como su “hijito de cuatro patitas”, una frase que refleja el profundo vínculo que tenía con él.

La actriz también habló de una de las partes más dolorosas de convivir con una mascota: tener que decir adiós.

“Alguien me preguntó una vez, ‘¿Qué es lo más difícil de tener a un perro?’ Y yo simplemente le dije: ‘El adiós’”, escribió al compartir un video de Bruno.

Su mensaje provocó reacciones de cariño entre sus seguidores, quienes le enviaron palabras de apoyo y comprensión por la pérdida de su mascota.

¿Cuántos años tenía Bruno, el perrito de Paty Navidad?

Bruno acompañó a Paty Navidad durante más de 14 años. Por eso, su muerte representa una pérdida profunda para la actriz, quien ha expresado en distintas ocasiones el amor que siente por los animales.

Durante ese tiempo, Bruno formó parte de su vida cotidiana y de su familia. Su presencia, según compartió la propia Paty, dejó recuerdos que permanecerán con ella.

La actriz destacó que Bruno no fue solo una mascota, sino un ser querido que la acompañó durante una etapa importante de su vida.