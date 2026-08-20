¿Quién es el más aterrador? Todos los entes de 'el más allá' en La noche del Demonio

La franquicia cinematográfica La Noche del Demonio estrenó recientemente su sexta entrega mundial titulada oficialmente Están entre nosotros. Esta nueva película trajo de regreso a la pantalla grande a las criaturas más despiadadas y violentas de la dimensión astral conocida como El Más Allá.

El ecosistema demoníaco de la exitosa saga agrupa a diferentes espíritus malévolos que buscan apoderarse de las almas humanas vulnerables. Los realizadores construyeron una mitología extensa donde cada fantasma posee características únicas, motivaciones macabras y métodos de ataque sorpresivos contra sus víctimas.

El Demonio de cara roja. Foto: Sony Pictures

El Demonio de la Cara de Lápiz Labial figura como el antagonista principal y la entidad sobrenatural más poderosa de toda la franquicia. Esta criatura de piel roja y negra, garras afiladas y pezuñas persigue obsesivamente al joven Dalton Lambert para robar su cuerpo físico.

Este ente diabólico siente una fuerte fijación por la música clásica y melodías antiguas como la canción Tiptoe Through the Tulips. El demonio aparece desde la cinta original de 2010 y marca su retorno triunfal en la reciente producción Fuera del Más Allá de este 2026.

Las almas torturadas de la franquicia

La Novia de Negro representa otra de las grandes amenazas recurrentes dentro de este oscuro universo de terror sobrenatural. El espectro perteneció en vida al asesino serial Parker Crane, un hombre inestable atormentado por los severos abusos psicológicos perpetrados por su propia madre.

El furioso espíritu deambula por el plano astral vestido con un traje nupcial y un enorme velo negro para acechar directamente a Josh Lambert. Logró poseer temporalmente al protagonista y consolida su participación antagónica en cintas como el Capítulo 2 y el reciente estreno en cines.

La novia de negro apareció en las primeras cintas. Foto: Sony Pictures

Los pasillos oscuros y tétricos del hospital astral albergan al Hombre que no puede respirar, un ente cruel que usa una mascarilla de oxígeno. El fantasma viste una sucia bata médica y emite un aterrador silbido ronco mientras asfixia a sus presas en la oscuridad absoluta.

Esta criatura escalofriante se alimenta activamente de la depresión y la tristeza profunda que proyectan los seres vivos en el mundo real. Actuó como el villano central en la historia del Capítulo 3 y reaparece este año para arrastrar nuevas almas inocentes hacia la penumbra eterna.

El hombre que no puede respirar desafió a Elise. Foto: Sony Pictures

Portales y apariciones violentas

El Portador de las Llaves o KeyFace domina todos los rincones de la antigua casa de la infancia de la psíquica Elise Rainier. Este abominable monstruo posee llaves metálicas en lugar de dedos, las cuales utiliza para bloquear las cuerdas vocales de sus aterrorizadas víctimas.

Su habilidad principal y más peligrosa consiste en abrir portales interdimensionales ocultos para liberar a otros espíritus malignos de su encierro. Lideró la amenaza paranormal en La última llave de 2018 y ahora se une a la terrorífica alineación de entidades de la sexta película.

El portador de las llaves atormentaba a Elise de niña. Foto: Sony Pictures

El Demonio del Cabello Largo ataca de forma errática, salvaje e invasiva desde los primeros instantes cronológicos de la saga cinematográfica. El fantasma extremadamente violento viste una gabardina negra y carece de un trasfondo complejo, pues simplemente salta desde las sombras para atacar sin previo aviso.

El plano astral también atrapa a La Niña Muñeca, el espectro perturbado de una joven que porta un vestido clásico de los años cincuenta. Ella mantiene una sonrisa fija y escalofriante mientras repite la macabra escena del sangriento asesinato de su familia por toda la eternidad.

Todos estos oscuros espectros conforman la pesadilla narrativa que actualmente aterroriza a millones de espectadores en las salas de cine internacionales. La franquicia afianza su rotundo éxito comercial al mantener viva y presente la esencia maligna de sus antagonistas principales en cada nueva producción.