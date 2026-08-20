Kanye West dará dos conciertos en Rusia; Kremlin responde si se reunirá con Putin

Kanye West quiere desafiar a Donald Trump, pues tiene programados dos conciertos en Rusia, los días 10 y 11 de octubre, en la Gazprom Arena de San Petersburgo, en lo que podría convertirse en una de las presentaciones más importantes de una estrella occidental en ese país desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

El anuncio fue difundido por el canal de Telegram de la Gazprom Arena, recinto donde se realizarán los conciertos. De acuerdo con Reuters, los boletos más baratos comenzaron en 9 mil rublos, alrededor de 106 dólares, y se agotaron en menos de una hora, según reportes de la agencia estatal rusa TASS.

La decisión llega en un momento delicado para la carrera de West, quien ha enfrentado cancelaciones y vetos en países europeos por sus comentarios antisemitas, expresiones de simpatía hacia el nazismo y el uso de imaginería nazi en distintos momentos recientes.

Kanye West dará conciertos en San Petersburgo

Los conciertos de Kanye West están programados para realizarse en la Gazprom Arena, estadio del club Zenit de San Petersburgo y uno de los recintos más grandes de Rusia, con capacidad para alrededor de 70 mil asistentes.

Si las presentaciones se llevan a cabo, Ye se convertiría en una de las figuras musicales occidentales más conocidas en presentarse en Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania, un contexto que ha llevado a numerosos artistas, promotoras y empresas culturales a evitar actividades en territorio ruso.

La sede y las fechas también tienen una lectura simbólica: San Petersburgo es la ciudad natal de Vladimir Putin, y la Gazprom Arena lleva el nombre del gigante energético ruso Gazprom.

Kanye West estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente automovilístico en 2002. Grosby

¿Kanye West se reunirá con Vladimir Putin?

La posibilidad de un encuentro entre Kanye West y Vladimir Putin tomó fuerza después de que Anna Subcheva, responsable de la agencia organizadora Say, declaró a medios rusos que el rapero “sueña” con conocer al presidente ruso, por quien habría mostrado simpatía desde hace años.

El tema llegó hasta el Kremlin. Dmitri Peskov, portavoz de Putin, fue cuestionado por periodistas sobre un eventual encuentro entre el rapero y el mandatario ruso, pero evitó confirmar cualquier reunión.

“Ten piedad, esto no nos concierne, no somos la sala de conciertos de Moscú, somos la Presidencia”, respondió Peskov, de acuerdo con la agencia ANSA.

La declaración no confirma un encuentro, pero también coloca el asunto fuera de la agenda oficial del Kremlin. Hasta ahora, no existe información pública que indique que Kanye West tenga programada una reunión con Putin.

Kanye West visto en restaurante de lujo en CDMX días antes de sus shows en la Plaza de Toros Especial

Kanye West llega a Rusia tras cancelaciones en Europa

Los conciertos en Rusia también contrastan con la serie de cancelaciones que Kanye West ha enfrentado en Europa.

Reuters reportó que el rapero ha tenido conciertos cancelados y prohibiciones de presentación en varios países europeos durante este año, después de sus comentarios antisemitas, elogios a Adolf Hitler y uso de símbolos o referencias nazis.

The Guardian señaló que esas controversias han hecho que algunos países y recintos se muestren incómodos con la posibilidad de recibirlo en sus escenarios.

En ese contexto, Rusia aparece como una parada especialmente polémica: mientras buena parte de la industria cultural occidental ha mantenido distancia del país por la guerra en Ucrania, Ye se prepara para presentarse en uno de sus estadios más importantes.

¿Kanye West podría tener problemas legales en Rusia?

La llegada de Kanye West a Rusia también ha generado dudas por las propias leyes rusas contra la propaganda nazi y la exhibición de símbolos relacionados con el nazismo.

ANSA recordó que en Rusia existen normas estrictas que castigan la propaganda y la exposición de símbolos nazis, lo que podría abrir una discusión interna por los antecedentes recientes del rapero.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades rusas no han anunciado una investigación contra Kanye West ni han informado que los conciertos estén en riesgo de cancelación por ese motivo. Por ahora, el evento sigue programado para octubre.

bgpa