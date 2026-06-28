¡Cambio de fecha! 'Canelo' Vs Christian Mbilli no será el sábado 12 de septiembre

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli cambió de fecha para finales de octubre, por lo que ya no se celebrará el sábado 12 de septiembre como estaba pactado en un inicio; Arabia Saudita se mantiene como la sede de la contienda en busca del título del peso mediano WBC.

Mediante un comunicado en redes sociales por parte de la organización del evento, se informó que la contienda entre el pugilista mexicano ante el camerunés cambiará de fecha para finales de octubre.

La pelea Canelo Álvarez contra Christian Mbilli por el título de peso mediano del WBC ha sido pospuesta y ahora tendrá lugar a finales de octubre en Riad”.

Canelo Álvarez estuvo presente en los dos primeros partidos de México durante el Mundial 2026. Reuters

De esta forma, se rompe la tradición de una pelea de ‘Canelo’ Álvarez, ya que no peleará en septiembre por primera ocasión desde 2021, cuando lo realizó en el mes de noviembre para imponerse al estadounidense Caleb Plant, mismo al que le el título Supermediano de la IBF.

¿Por qué cambió de fecha la pelea del ‘Canelo’?

Fue en el mismo comunicado donde, de manera sumamente ambigua, se determinó que el cambio se debe al calendario de Riad que se encuentra en crecimiento, sin embargo, no existió detalle alguno sobre si algún otro boxeador mexicano tomará el lugar del Canelo en una fecha tan representativa para la nación y el pugilista tapatío.

La pelea estaba programada originalmente para tener lugar el 12 de septiembre. Ahora, parte de un calendario de temporada de Riad en crecimiento”.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli, por lo que será hasta las siguientes semanas cuando se determine el día en el que ambos suban al cuadrilátero en busca de apoderarse de la faja correspondiente al título del peso mediano WBC.

BFG