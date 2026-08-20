Freddie Mercury regresa a las salas de cine con Queen Budapest; este día es la preventa

A cuatro décadas de uno de los conciertos más emblemáticos de Queen, Queen Budapest llegará nuevamente a la pantalla grande en México con funciones especiales en cines seleccionados en México

La película concierto, presentada por Cinépolis +QUE CINE y Trafalgar Releasing, podrá verse en salas seleccionadas los días 7 y 10 de octubre, como parte de la celebración por el 40 aniversario de aquella histórica presentación de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en Hungría.

La preventa de boletos estará disponible a partir del 26 de agosto a través de la App Cinépolis Go y el sitio oficial de Cinépolis.

Queen vuelve a la pantalla grande

Queen Budapest registra el concierto que la banda británica ofreció el 27 de julio de 1986 en el Népstadion de Budapest, durante The Magic Tour.

Aquella noche reunió a 80 mil asistentes y se convirtió en un momento especial no solo para los fans de Queen, sino también para la historia de los conciertos en Europa.

La presentación ocurrió en un contexto de cambios culturales y políticos, cuando muchos seguidores de la banda al otro lado de la Cortina de Hierro habían conocido su música mediante grabaciones que circulaban de forma no oficial.

Por eso, el concierto de Queen en Budapest fue mucho más que una fecha de gira: representó un encuentro entre la banda y miles de personas que durante años habían seguido su música a distancia.

Freddy Mercury Especial

Una versión restaurada en 4K

Para su regreso a los cines, Queen Budapest fue restaurado en 4K a partir del material original filmado en 35 mm.

El proceso estuvo a cargo de Park Road Post Production, las instalaciones de posproducción de Sir Peter Jackson en Nueva Zelanda. Además, el audio fue remezclado utilizando las grabaciones multipista originales, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cercana a la energía del concierto en vivo.

La filmación original también representó una producción técnica de gran escala. El concierto fue registrado por 17 camarógrafos húngaros, con 17 cámaras y aproximadamente 25 millas de película.

La última actuación de Queen con Freddie Mercury filmada profesionalmente

Uno de los aspectos que hace especial a Queen Budapest es que captura a la banda durante la etapa final de The Magic Tour.

La película constituye la última actuación en vivo de Queen con Freddie Mercury filmada profesionalmente. Semanas después, el 9 de agosto de 1986, la agrupación ofrecería en Knebworth Park, Inglaterra, el que sería su último concierto con Mercury.

Freddy Mercury Especial

Por eso, esta proyección no solo funciona como una experiencia para fans, sino también como un documento histórico de una de las bandas más influyentes del rock.

¿Qué canciones incluye Queen Budapest?

La película reúne algunos de los himnos más conocidos de Queen, entre ellos:

“We Will Rock You”

“We Are The Champions”

“A Kind Of Magic”

“Crazy Little Thing Called Love”

“Under Pressure”

“Who Wants To Live Forever”

“Hammer To Fall”

“Bohemian Rhapsody”

Además, uno de los momentos más recordados del concierto fue la interpretación acústica de “Tavaszi Szél Vizet Áraszt”, una canción tradicional húngara que Freddie Mercury y Brian May prepararon especialmente para el público de Budapest.

El gesto se convirtió en una de las escenas más emotivas de aquella noche y reforzó la conexión entre la banda y sus seguidores húngaros.

¿Cuándo ver Queen Budapest en Cinépolis?

El público mexicano podrá ver Queen Budapest en funciones especiales los días 7 y 10 de octubre en salas seleccionadas de Cinépolis.

La preventa iniciará el 26 de agosto mediante la App Cinépolis Go y el sitio oficial de Cinépolis.