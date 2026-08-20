¿Héctor Parra sale de prisión este año? Daniela Parra aclara los rumores del caso

Daniela Parra recuperó el contacto con el exterior y con su padre, el actor Héctor Parra, tras finalizar su participación en el programa televisivo MasterChef 24/7. La joven permaneció aislada durante meses, sin acceso a dispositivos móviles ni noticias sobre el estado actual de su familia.

Al abandonar la competencia culinaria, la dueña del negocio Tamalitos Chidos sostuvo una emotiva y extensa conversación con el histrión. El actor mexicano permanece recluido en prisión, donde cumple una sentencia formal de 12 años y seis meses por delitos cometidos en contra de su otra hija, Alexa Hoffman.

Daniela Parra fue expulsada de MasterChef. Foto de IG: Daniela Parra

La creadora de contenido abordó los fuertes rumores que circulan sobre la posible liberación de su padre durante el transcurso de este mismo año. Aclaró categóricamente que por el momento desconoce una fecha exacta para su salida del centro penitenciario, por lo que el proceso legal continuará su desarrollo habitual.

A pesar de la constante incertidumbre jurídica que rodea el caso, la ex participante del famoso reality mantiene una postura optimista. Confía plenamente en que el actor obtendrá su libertad a corto plazo e incluso adelantó que le abrirá las puertas de su casa para que vivan juntos.

El apoyo absoluto desde prisión

El formato de grabación obligó a la competidora a desconectarse totalmente de sus redes sociales y de su rutina diaria. Esta situación impidió que conociera las reacciones del público en internet y los avances sobre la situación legal de su familiar mientras enfrentaba la intensa presión de las hornillas.

Tras retomar sus canales de comunicación habituales, la participante descubrió con asombro que su padre siguió cada una de sus transmisiones. El nueva estrella de televisión observó su evolución técnica, desde los primeros cortes de carne que presentó hasta el emotivo momento de su eliminación definitiva.

Daniela comparte fotos junto a Héctor Parra. Foto de IG: Daniela Parra

"Ya pude hablar con mi papá. Está muy orgulloso de todo lo que hice y eso también me hace muy feliz", mencionó detalladamente en una entrevista concedida para el portal web de La Silla Rota. La joven expresó su urgencia por visitarlo presencialmente para platicarle sus anécdotas de primera mano.

El reencuentro a través del hilo telefónico representó un profundo alivio emocional para la creadora de contenido tras el extremo aislamiento. "Es muy bonito saber que él pudo verlo... Yo estaba completamente desconectada y apenas empiezo a enterarme de todo", agregó durante su encuentro con la prensa.

Nuevos proyectos y retos en puerta

La expulsión de los foros de la televisora marcó el inicio de una nueva faceta profesional para la emprendedora gastronómica. Lejos de abandonar su pasión por los fogones, planea perfeccionar todos aquellos platillos que fallaron durante la emisión, cocinando desde su hogar sin la presión de un reloj.

Daniela Parra podría participar en otro reality. Foto de IG: Daniela Parra

Su notable carisma frente a las cámaras atrajo rápidamente la atención de otras productoras enfocadas en la creación de contenido de entretenimiento. Diversos reportes del medio del espectáculo apuntan a que los ejecutivos analizan su perfil para integrarla al elenco de la segunda temporada de La Granja VIP.

Mientras define su permanencia dentro de la pantalla chica, concentra todas sus energías en potenciar las ventas de sus tamales y reconectar con su gente cercana. El objetivo prioritario de sus próximos meses consiste en apoyar moralmente a Héctor Parra mientras aguarda una respuesta de las autoridades correspondientes.