Los inesperados invitados que se robaron el show en el bautizo de la hija de Saúl 'Canelo' Álvarez

Cuando se trata de celebrar los momentos más importantes de su familia, Saúl “Canelo” Álvarez no escatima en detalles. El campeón mexicano volvió a demostrarlo durante el bautizo de su hija menor, Eva Victoria.

Sin embargo, aunque la ceremonia estuvo llena de detalles espectaculares, hubo dos invitados que terminaron robándose los reflectores.

Así fue el lujoso bautizo de Eva Victoria, la hija menor de Canelo Álvarez

El fin de semana, el boxeador y su esposa, Fernanda Gómez, organizaron una elegante fiesta en Guadalajara para celebrar el bautizo de la pequeña Eva Victoria, quien nació en agosto de 2025.

Saúl “Canelo” Álvarez celebró el bautizo de su hija menor, Eva Victoria, con una gran fiesta en Guadalajara. IG

Rodeados de familiares y amigos cercanos, los orgullosos padres compartieron un día lleno de convivencia familiar, pero también de grandes sorpresas musicales. La recepción destacó por una decoración inspirada en un jardín encantado.

Miles de flores en tonos suaves cubrieron cada rincón del lugar, creando una atmósfera de fantasía que parecía sacada de un cuento. Los arreglos florales, la iluminación y los detalles personalizados reflejaron el esmero con el que la familia preparó este importante acontecimiento.

La celebración tuvo una temática de jardín encantado, con abundantes flores y una ambientación de fantasía. IG

¿Quiénes asistieron al bautizo de la hija menor de Canelo Álvarez?

Aunque el montaje del evento impresionó a los asistentes, el verdadero momento estelar llegó cuando aparecieron los artistas invitados. La primera en subir al escenario fue Mon Laferte, quien sorprendió a todos con una presentación íntima y emotiva.

La cantante chilena interpretó algunos de los temas más exitosos de su carrera, entre ellos “Tu falta de querer” y “Amárrame”, provocando la emoción de los invitados. Su presencia resultó inesperada para muchos y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la celebración.

Mon Laferte y Remmy Valenzuela sorprendieron como invitados musicales en el bautizo de la hija de Canelo Álvarez. IG

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a los asistentes disfrutando del espectáculo, mientras Mon aportaba un toque especial a una velada que ya de por sí prometía ser inolvidable. Pero las sorpresas no terminaron ahí.

Más tarde fue el turno de Remmy Valenzuela, quien transformó la elegante recepción en una auténtica fiesta. El cantante de regional mexicano puso a cantar y bailar a los invitados con varios de sus éxitos, generando un ambiente festivo que elevó aún más la celebración.

Las reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales, donde los usuarios destacaron el nivel de los invitados musicales y el cariño con el que la familia Álvarez Gómez organizó el evento. Muchos coincidieron en que la presencia de ambos cantantes terminó convirtiéndose en el gran atractivo de la noche.

La pequeña estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos. IG

Asi cuidaron a la hija menor del Canelo en su fiesta

Durante los conciertos privados, Eva Victoria utilizó protectores auditivos especiales para evitar que el volumen de la música afectara su bienestar. De esta forma la pequeña permaneció tranquila y disfrutó junto a sus padres la celebración.

Fernanda Gómez compartió algunos de los momentos más especiales del evento en redes sociales. IG

Tras la fiesta, Gonzalo Álvarez, hermano del boxeador, compartió un mensaje donde expresó la emoción de toda la familia por acompañar a Eva Victoria en un momento tan especial.

Más allá del lujo y de las actuaciones musicales, el bautizo dejó claro que la familia sigue siendo una de las principales prioridades para el campeón mexicano.

Y por ahora, la fiesta se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del año, demostrando una vez más que las celebraciones de la familia Álvarez siempre dan de qué hablar.