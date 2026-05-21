¿La hija del Canelo Álvarez y Xavi tienen un romance?

Los rumores alrededor de Joshua Xavier Gutiérrez, conocido como Xavi, y Emily Cinnamon Álvarez, siguen dando de qué hablar en redes sociales. Todo comenzó después de que la hija de Saúl “Canelo” Álvarez, fuera vista en uno de los conciertos más recientes del cantante en Guadalajara, lo que rápidamente despertó sospechas entre los fans sobre un posible romance.

Las imágenes del evento comenzaron a circular en plataformas digitales y muchos usuarios aseguraron que entre ambos podría existir algo más.

¿La hija del Canelo y Xavi tienen un romance?

El intérprete de “La víctima”, decidió responder directamente a las especulaciones. Aunque evitó entrar en detalles, dejó claro que mantiene respeto hacia la familia del campeón mexicano.

No, compadre, mis respetos para el compa Canelo, a la orden machín… tranquilidad, amor y paz”, comentó el cantante entre risas.

Al ser cuestionado sobre si actualmente tiene pareja, Xavi prefirió no confirmar ninguna relación y respondió que se encuentra “enamorado de la vida”.

El nuevo material de Xavi:

Además de hablar sobre su vida personal, el artista aprovechó para compartir detalles de su nuevo álbum Dosis, material que ya se encuentra disponible y que incluye 19 canciones. También expresó su interés por colaborar con más artistas mexicanos, asegurando que está abierto a nuevos proyectos musicales.

Entre los nombres destacó el de Remmy Valenzuela, a quien elogió por su trabajo dentro del regional mexicano.

Xavi, se ha convertido en una de las figuras más populares del regional mexicano en los últimos años. Originario de Phoenix, Arizona, el cantante logró conectar con el público gracias a su estilo dentro de los corridos tumbados, pero con un toque más romántico y melódico que lo distingue de otros artistas del género.

Foto: Instagram xavioficial

Su popularidad creció rápidamente con temas como La Víctima y La Diabla, canciones que lo llevaron a conquistar plataformas digitales y posicionarse como una de las nuevas promesas de la música mexicana.

Emily Álvarez, la hija de Canelo

Mientras tanto, Emily también ha estado en el centro de atención luego de confirmar recientemente el final de su relación con Jaziel Avilez. A través de una transmisión en Instagram, la influencer explicó que actualmente está enfocada en sus estudios, sus proyectos personales y en una etapa de crecimiento individual.

Foto: Instagram emilyc.alvarez

No tengo novio, estoy feliz, enfocada en convertirme en la mujer que quiero ser”, expresó.

La hija del Canelo suma millones de seguidores en redes sociales y, aunque su vida amorosa suele generar conversación, por ahora parece estar concentrada completamente en su desarrollo personal y profesional.

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