Muere Mary Rivera, actriz que interpretó a la abuelita de Ned en "Spider-Man: No Way Home"

El mundo del cine recibió una triste noticia con el fallecimiento de Mary Rivera, actriz recordada por interpretar a Lola, la abuela de Ned Leeds en la película "Spider-Man: No Way Home".

La actriz murió a los 82 años, después de sufrir un derrame cerebral que la mantuvo en coma. Aunque su fallecimiento ocurrió en abril, la noticia fue confirmada recientemente por un familiar.

Foto: Especial

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mary Rivera?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Mary Rivera permaneció hospitalizada en Honolulu, Hawái, luego de sufrir un accidente cerebrovascular que provocó un grave deterioro en su estado de salud.

Los médicos informaron a su familia que las posibilidades de que despertara eran muy reducidas y que, en caso de lograrlo, podría enfrentar consecuencias importantes que afectarían su calidad de vida.

Ante esta situación, sus seres queridos tomaron la decisión de retirarle el soporte médico, acompañándola durante sus últimos momentos.

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¿Qué personaje interpretó Mary Rivera en Spider-Man?

Mary Rivera participó en la cinta del universo de Spider-Man interpretando a Lola, la abuela de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon.

Aunque fue su única aparición conocida en una producción cinematográfica, su participación quedó marcada entre los seguidores de la franquicia. Según reportes, fue su propia familia quien la motivó a realizar la audición para obtener el papel.

En la película, su personaje aparece en una escena memorable cuando una de las versiones de Peter Parker, interpretada por Andrew Garfield, llega a la casa del mejor amigo del protagonista.

¿Qué es un derrame cerebral?

Un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), ocurre cuando el suministro de sangre hacia una zona del cerebro se bloquea o cuando un vaso sanguíneo se rompe y genera una hemorragia.

Cuando esto sucede, las células cerebrales dejan de recibir oxígeno y nutrientes, lo que puede provocar daños graves en cuestión de minutos.

Los especialistas señalan que recibir atención médica inmediata es fundamental para disminuir las posibilidades de sufrir secuelas permanentes, discapacidad o complicaciones mayores.

¿Cuáles son los principales síntomas de un derrame cerebral?

Los expertos recomiendan buscar ayuda médica de emergencia cuando aparecen señales repentinas como:

Dificultad para hablar, comprender palabras o comunicarse.

Debilidad, pérdida de sensibilidad o parálisis en la cara, brazos o piernas, especialmente en un solo lado del cuerpo.

Alteraciones repentinas en la visión.

Problemas para caminar, falta de equilibrio o pérdida de coordinación.

Dolor de cabeza intenso y repentino acompañado de mareo, vómito o cambios en el estado de conciencia.

El derrame cerebral isquémico es el más frecuente y ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria que lleva sangre al cerebro. Por otro lado, el derrame hemorrágico sucede cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca sangrado dentro del cerebro.

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo se encuentran la presión arterial alta, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad, falta de actividad física, consumo excesivo de alcohol, enfermedades del corazón y antecedentes familiares.

La partida de Mary Rivera deja un recuerdo especial entre los seguidores de "Spider-Man: No Way Home", donde logró formar parte de una de las historias más queridas de la franquicia.