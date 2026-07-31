¿Por qué censuraron la aterradora escena del Man-Spider en Spider-Man: Brand New Day?

El actor Tom Holland confirmó la eliminación de una escena de terror corporal durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day. La producción descartó una secuencia gráfica donde Peter Parker sufría una mutación completa para convertirse en el monstruoso Man-Spider.

Los ejecutivos de Marvel Studios y el director Destin Cretton tomaron la decisión final en la sala de edición. El equipo creativo eliminó este fragmento específico para mantener el tono familiar del largometraje y evitar asustar a los niños en las salas de cine.

Spider-Man sufriendo su mutación. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

Durante una entrevista reciente para el podcast Happy Sad Confused, el protagonista británico detalló los planes originales de la cinta. El histrión explicó que la historia exploró inicialmente los aspectos más salvajes, oscuros y viscerales de la condición genética del superhéroe.

"En un momento dado, pensé: '¿Y si le salieran colmillos de las manos?'. También llegó a tener aguijones venenosos en algún punto", relató el artista. El actor tranquilizó a los fanáticos al asegurar que estos elementos perturbadores quedaron fuera de la versión oficial.

El equipo de filmación grabó secuencias de pesadilla donde el personaje despertaba convertido en una gigantesca araña humana. La directiva reculó rápidamente al notar que el material visual resultaba demasiado fuerte para la clasificación por edades de la franquicia.

La alteración del ADN arácnido

La trama de esta nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel retoma la vida del protagonista años después de su última aparición. Peter Parker vive en absoluto aislamiento tras el hechizo del Doctor Strange que borró su existencia de la memoria colectiva.

El héroe neoyorquino perdió todo contacto con MJ, el amor de su vida, y con su mejor amigo Ned Leeds. Ante esta soledad autoimpuesta, el joven dedica todo su tiempo y energía a combatir el crimen en las calles de la ciudad.

Tom Holland comenzando la transformación de Spider-Man. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

El uso ininterrumpido de sus habilidades sobrehumanas detona una serie de alteraciones físicas inesperadas en su organismo. Los genes del trepamuros mutan progresivamente mientras el justiciero enfrenta a un nuevo villano invisible capaz de poseer los cuerpos de otras personas.

La cinta rescata elementos narrativos extraídos directamente del arco de los cómics conocido como El Otro. En las páginas impresas, el protagonista experimenta una evolución biológica tras morir a manos de Morlun, un implacable vampiro del multiverso.

Esta etapa literaria le otorgó a Spider-Man mejoras físicas como una adherencia corporal superior y aguijones retráctiles. La reciente película adaptó algunas de estas características, pero frenó la transformación total hacia el género de terror.

El mito de la araña humana

Los seguidores más fieles de la marca anticiparon la aparición de la transformación monstruosa desde los primeros reportes de la filmación. La narrativa gráfica introdujo el concepto de la aterradora criatura arácnida en las publicaciones editoriales del año 1982.

El arco argumental ganó popularidad masiva mundial gracias a la icónica serie animada transmitida durante la década de los noventa. En aquella adaptación televisiva, el superhéroe desarrollaba múltiples extremidades hasta perder por completo su consciencia humana.

El Man-Spider en los cómics. Foto: Marvel Cómics

La producción actual acarició la idea de rendir homenaje directo a este pasaje de la mitología del personaje. Las reuniones creativas incluyeron diseños conceptuales detallados para mostrar el sufrimiento físico del protagonista durante su crisis biológica.

El tono lúgubre amenazó el éxito comercial del proyecto en el mercado global del entretenimiento familiar. Los realizadores optaron por suavizar la evolución del personaje para garantizar que los espectadores de todas las edades disfrutaran la proyección sin experimentar pánico.

Spider-Man: Brand New Day llegó a las carteleras del mundo el pasado 29 de julio de 2026. La taquilla internacional demostró el acierto de los creativos al mantener intacta la esencia heroica y accesible del vecino amistoso.